Roma, 27 gen – Le autorità della Carolina del Sud hanno arrestato una coppia di afroamericani sostenitori del Black lives matter accusati di avere ucciso la loro figlia adottiva (bianca) di 3 anni. Lo riporta il Sun. Si tratta di Jerry Robinson, 34 anni e della moglie Ariel Robinson, 29 anni, famosa per essere stata la vincitrice della ventesima stagione di Worst Cooks in America, un reality che vede un gruppo di «disastri in cucina» diventare cuochi provetti e competere per una premio di 25mila dollari in contanti.

Alla notizia dell’arresto, il canale Food Network – che produce e trasmette il programma –ha rimosso la stagione da diverse piattaforme tra cui Discovery+ , Hulu e YouTube.

La figlia dei fan del Black lives matter uccisa di botte

Secondo un comunicato stampa del Dipartimento di Polizia di Simpsonville della Carolina del Sud fornito al Times lunedì, la figlia adottiva dei Robinson, la piccola Victoria Rose Smith, era stata ricoverata al Prisma Health Richland Hospital e dichiarata morta nelle ore immediatamente successive al suo ingresso in pronto soccorso. Esaminando l’esito dell’esame autoptico gli investigatori hanno in seguito concluso che «la morte della vittima era il risultato diretto di abusi fisici».

Quei tweet contro il «privilegio bianco»

Sia Ariel Robinson che Jerry Robinson sono accusati di avere ucciso la piccola infliggendole più colpi con un corpo contundente. Detenuti senza cauzione presso il centro di detenzione della contea di Greenville, se condannati, potrebbero affrontare condanne da 20 anni fino all’ergastolo. I due sono genitori di cinque figli, tre dei quali adottati. Victoria era l’unica di ceppo caucasico della famiglia. La Robinson era nota su Twitter per essere una fervente sostenitrice del movimento Black lives matter. Dal suo account, tutt’ora visibile sulla piattaforma, la donna lanciava strali contro i sostenitori di Trump responsabili dell’occupazione di Capitol Hill e il «privilegio bianco».

Cristina Gauri