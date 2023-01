Roma, 27 gen — Nelle scuole anglosassoni il lavaggio del cervello a base di ideologia gender ai bambini procede a grandi passi: l’ultimo fulgido esempio arriva, come da prassi, dagli Usa dove sta infuriando la polemica intorno a un video, postato dal cronista Jordan Chamberlain, utilizzato per la formazione dei dipendenti degli asili della Carolina del Nord tenuta dalla Ncaeyc, (North Carolina association for the education of young children). Lo riferisce La Verità.

Propaganda gender a 4 anni

Nella clip è mostrata una giovane maestra, Maddie Piper, mentre mostra un bambolotto a una piccola platea di bimbi dai quattro ai cinque anni. «Questo è Nash ed è proprio come me», spiega Piper, «cioè non binario». «Quindi non sono sicuri se sono un maschio o una femmina», prosegue rivolgendosi al pupazzo. «Di conseguenza, quando le persone chiedono loro “sei un maschio o una femmina?”, hanno solo voglia di dire: “Sono un bambino”». Nonostante tutto i bambini continuano a rivolgersi a Nash come se fosse un maschio, cioè usando il pronome «lui», mentre uno di loro specifica che «i bambini possono essere maschi o femmine».

Lavaggio del cervello: compiuto

A quel punto, prima che la maestra possa obiettare, salta su una bimbetta che corregge il compagno in maniera sconcertante: non è così, perché il pupazzo può essere anche «loro» o «non binario». Lavaggio del cervello compiuto, la Piper soddisfatta definisce l’intervento della bambina «un traguardo» e «una enorme testimonianza di quanto ne abbiamo parlato in classe». Il «popolo dei social» non l’ha presa esattamente bene. A parte lo «zoccolo duro» di esaltati terminali con il cervello liquefatto dai dogmi Lgbt, la reazione degli utenti è stata furibonda.