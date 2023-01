Roma, 26 gen – “Fai tutto ciò che gli altri odiano” diceva nel ’77 l’inventore commerciale dello stile punk, Malcolm Mc Laren, creando una delle filosofie di vita più controcorrente della storia musicale. Ma cosa succede quando invece sono gli “altri” che fanno infuriare una vecchia icona del punk come il celebre cantante dei Sex Pistols? La risposta arriva direttamente da Johnny Rotten. Ieri teppistello inglese e frontman della punk-band per eccellenza, oggi acclamato opinionista e critico musicale, John Lydon non ha peli sulla lingua nei confronti dei musicisti giudicati da lui stesso “ipocriti, incoerenti e noiosi”. Mai omologata, dalla vecchia voce dei Pistols arriva una tempesta irriverente di insulti divertenti e critiche sul piano musicale, sociale e politico, contro i beniamini di giovani e vecchi rockers a cui non rimane che incassare l’amaro gusto delle verità sputate da Johnny “il marcio”. Ce n’è per tutti i gusti; musicali e non, con un attacco diretto contro i paladini delle finte ribellioni da salotto; spesso idolatriati da migliaia fans progressisti e, proprio a causa delle loro idee di sinistra, svergognati.

Johnny Rotten vs the Clash: “Socialisti con lo champagne”

Per inaugurare questo tour di sputtanate, il vecchio Johnny non può non iniziare dai Clash, insieme a Sex Pistols, Ramones, Sham69 e Buzzcock, pionieri del genere punk. In una vecchia intervista, il cantante Joe Strummer ammise di essere stato un fan dei Sex Pistols: “Non c’era paragone tra loro e nessuna altra band in Inghilterra, erano avanti a tutti. Quando hanno suonato come spalla della mia prima band, i 101’ers, ho pensato: siamo finiti”. A differenza del compianto cantante dei Clash, però, Johnny Rotten non amava la sua band: “I Clash non mi piacevano per niente. La loro idea di musica era zeppa di citazioni di Karl Marx con uno straccio di melodia sotto”. La polemica Rotten alla band di Strummer, è infatti praticamente incentrata contro l’ideologia espressa dal gruppo. “Non avevano contenuti e non rappresentavano nulla se non una forma astratta di socialismo”. Nonostante tra i due vi fosse una lunga amicizia, il vecchio punk cresciuto nei sobborghi londinesi non è mai riuscito a scordare le origini privilegiate di Strummer. “Ha perso il senso dell’umorismo man mano che andava avanti. Niente di personale – prosegue Rotten – mi piace Joe, ma non puoi parlare di lotta di classe quando sei nato in una villa. Socialismo e champagne”.

“I Green Day dicono di combattere il Sistema ma ne sono parte“

Rimanendo poi nell’ambito punk rock, un’altra band bersagliata dal catarro di Johnny Rotten sono i Green Day, band californiana resa celebre nel mainstream grazie all’album “Dookie”. Nel 1996 i Sex Pistols annunciarono la reunion, senza il defunto bassista Sid Vicious, organizzando il criticatissimo tour Filthy Lucre Tour. Intervistato in quel periodo, a Johnny Rotten venne chiesto: “Cosa hanno da offrire i Sex Pistols ad un ragazzino di sedici anni che i Green Day non hanno?” La risposta nuda e cruda del “marcio” contro la band di Billie Joe Armstrong fu lapidaria: “Sono degli imitatori, e vi siete abituati a questa cosa. Ma non va bene, manca qualcosa: i contenuti, che nessuno di questi copioni ha”. I Green Day arrivarono poi a vendere ben 12 milioni di copie con l’album più politico e al tempo stesso più commerciale: American Idiot. Johnny Rotten salta così su tutte le furie: “Dicono di combattere il sistema ma fanno parte del sistema e rubano il suono e l’atteggiamento punk da noi. Sono dei ragazzini stupidi, grassi e ricchi”.

God save the Queen

Nonostante le abissali differenze musicali, i rapporti tra Sex Pistols e Queen sono stati pacatamente buoni. Johnny Rotten avrebbe pure fatto da corista in un celebre pezzo della band di Freddie Mercury, affermando successivamente: “Ho cantato nei cori di un pezzo dei Queen, non ricordo quale ma non era quello pieno di “Galileo”. È stato fantastico vedere come Freddie registrava ogni singola parte vocale separatamente, a volte anche una sola parola e poi le modificavano insieme per creare un pezzo. Per me era incredibile: io canto una volta e poi basta, se canto due volte sicuramente sbaglio qualcosa!”. Di altro avviso non era però il bassista dei Pistols, Sid Vicious, che incontrando Freddie in uno studio di registrazione, esordì con: “Sei riuscito a portare il balletto alle masse?”. Fulminandolo con lo sguardo della star contro il ragazzino tossico e teppista, Freddie rispose seccato a Sid: “Sto facendo del mio meglio, mio ​​caro”.

“Contro cosa diavolo si ribella Courtney Love?”

La lista delle band disprezzate dalla voce dei Sex Pistols sarebbe ancora lunghissima e, oltre che tra i vari generi, spazia anche tra le vecchie e le nuove, ma sempre con una rande critica all’ipocrisia degli ambienti progressisti e radical chic, e all’incoerenza dei ricchi borghesi omologati ma travestiti da ribelli. Tra questi, entrano nella top ten di Johnny anche le Hole di Courtney Love, vedova dello storico cantante dei Nirvana, Kurt Cobain. “Ti piace l’idea di fare la ribelle, ma esattamente contro cosa ti stai ribellando? – sputa rancido John Lydon contro la cantante grunge – Sei solo un ammasso di confusione, sei falsa e scarsa”.

“I Depeche Mode sono tristi”

Ma Johnny, a un certo punto, tira in ballo anche un’icona della musica elettronica come i Depeche Mode. In una vecchia intervista del 1994, quando la band pubblicava Personal Jesus, Rotten affermava: “Ho un problema con la tecnologia, La band che la usa meglio di tutti sono i Depeche Mode in Personal Jesus. Hanno usato un effetto digitale ma non hanno permesso che dominasse la canzone. Sono rimasto impressionato dal loro coraggio. Adoro quel pezzo”. Oggi, però, trascorsi quasi trent’anni dall’uscita di quella che è divenuta una delle canzoni più famose del panorama musicale, coverizzata anche da grandi big come Marilyn Manson e Johnny Cash, Johnny Rotten è di tutt’altra opinione. “Non c’è amore in quello che fanno, sono senza vita. Li odio! Li vedi dal vivo ed è una vera tragedia: non si muovono, non sono felici di suonare”.

“Gli U2 nemmeno dovevano esistere”

Tornando sul suolo britannico poi, Rotten se la và a prendere contro la premiatissima band irlandese degli U2. La formazione di Bono è famosa per le sue simpatie politiche di sinistra, più volte espresse sia nei testi delle canzoni, sia nei megapipponi dal palco ai concerti, sia in interviste dal chiaro contenuto politico. Oltretutto, il cantante della band, Bono, viene puntualmente invitato da papi, governatori, Ong e milionarie associazioni “no-profit” dell’ambientalismo gretino e dei diritti umani a senso unico. “Ecco una band che non avrebbe dovuto nemmeno esistere – tuona incazzato Johnny Rotten – Non c’è un’esperienza di vita reale in nessuna delle loro canzoni“. Oltre al fattore irlandese, con il quale Johnny Rotten condivide le origini, il chiaro riferimento del vecchio punk è ancora una volta legato allo stile di vita da ricchi borghesi. Mentre gli U2 si ostinano a cantare in favore della classe operaia, insieme alla stessa la band non si sarebbe mai sporcata le mani.

“Odio i Pink Floyd e i Guns’n’Roses una sono truffa“

Secondo un’antica leggenda punk, mentre camminava lungo la londinese King’s Road, il giovanissimo John Lydon, venne avvicinato da quelli che diventeranno i suoi genitori commerciali addottivi: Malcolm Mc Laren e la recentemente scomparsa, Vivienne Westwood. Fermatosi davanti al negozio Sex, il giovane Johnny indossava una maglietta dei Pink Floyd, strappata e piena di spille, sulla quale lui stesso aveva scritto: “I Hate” , “Li odio”. Ma se l’astio di Rotten per la più famosa band psichedelica può sembrare scontato, ben diversa è invece l’avversità che Lydon nutre nei confronti dei Guns’n’Roses. Spesso al centro di polemiche per simpatie destrorse (se non addirittura razziste) avremo giurato che in qualche modo la band californiana avesse una qualche approvazione da Johnny. Forse, però, proprio alcuni atteggiamenti strappalacrime del cantante Axl e la lunga telenovelas del divorzio dal chitarrista Slash, hanno colpito inesorabilmente i testicoli gonfi del cantante dei Sex Pistols. “Li disprezzo, per me fanno parte del sistema e non voglio ritrovarmi al loro fianco a fingere di farci i complimenti durante qualche stupida cerimonia senza senso della Rock and Roll Hall of Fame. Axl Rose è una truffa” vomita senza mezzi termini Rotten.

PuNx iS DeAd!

La lista nera di John Lydon contro le band da lui detestate potrebbe andare avanti ancora all’infinito, ne siamo certi. Negli ultimi anni, in occasione della sua partecipazione a premiazioni, conferenze, talk show televisivi, etc, il vecchio cantante dei Sex Pistols se l’è presa, anche fisicamente, con pressochè tutti i dinosauri e i pivelli del Rock’n’Roll. Sua fu la critica radicale corredata di insulti alla volta del canale musicale mainstream Mtv, seguitissimo dai giovani negli anni Novanta. Nel mirino di Johnny è finito anche il secondo batterista dei Ramones, Marky, pesantemente insultato in pubblico nel corso di una conferenza sul Punk tenutasi a Hollywood nel 2019. In quella occasione, davanti a musicisti storici della scena come Henry Rollins dei Black Flag, Duff McKagan dei Guns’n’Roses e Donita Sparks degli L7, Johnny ha dato a Marky Ramone del segaiolo privo di attitudine, arricchitosi sulla tomba dei “fratelli Ramones” deceduti.

Grazie Johnny, un pò ci stai sul cazzo pure tu

Ma Johnny è fatto così, lo sappiamo, e ci piace anche e soprattutto per questo. Fra tanti che si sono omologati o che, come si dice: nati incendiari sono finiti pompieri, il vecchio punk di Londra è rimasto praticamente lo stesso fastidioso moccioso del ’77, sempre pronto a inveire contro il mondo e le sue ingiustizie. Mutato nelle dimensioni fisiche, il ragazzino dei Pistols è oggi un affermato critico culturale che non si fa troppi problemi ad attaccare la sinistra, Biden o il Black Lives Matter. Un punk vero e uno dei fondatori dello stile che poi venne completamente strumentalizzato dalla politica. Rimescolato nei laboratori della sinistra, del punk originario è rimasto ben poco infatti, divenendo un fenomeno da baraccone e metadone, oppure una moda da fighetti in cerca di facili ribellioni protette. Oggi il vero punk, e Johnny Rotten lo sa molto bene, è l’uomo anticonformista, colui che non si adatta alla massa. Il punk del Terzo millennio è assai lontano da Clash o Green Day, così come dai Guns o dagli stessi Pistols. Il vero punk, oggi, probabilmente è rimasto l’unico a non drogarsi, legge Nietzsche e veste sobrio in mezzo alla stravaganza imperante. Il vero punk è quel ribelle sano che rifiuta il mainstream e ancora si ribella all’imposizione del Pensiero Unico. Il vero punk potresti essere tu.

Andrea Bonazza