Roma, 29 ago – Il blocco navale proposto da Giorgia Meloni per contrastare l’immigrazione clandestina sarebbe uno scenario disumano “da ventennio”, secondo Nicola Fratoianni. E ancora una volta, il richiamo al fascismo è servito.

Blocco navale “disumano, da ventennio”

Il delirio che sul tema della clandestinità coinvolge la sinistra non poteva che trovare un florido esponente nel segretario di Sinistra Italiana. Fratoianni la spara sul melodrammatico e solidale, come da tradizione, e come riportato da Adnkronos. E sempre per tradizione, non si può non citare l’onnipresente fascismo: “Semmai questo scenario disumano avesse la benché minima possibilità di essere messo in mare, l’Italia sarebbe fuori da tutti i trattati internazionali e dal Consiglio d’Europa. L’ultima volta che l’Italia si trovò estromessa dalla comunità internazionale fu durante il ventennio…”.

Le difficoltà reali

Certamente, le difficoltà reali di attuare una proposta simile ci sono. E sono di natura politico-economica, non certo inerenti i trattati, i quali possono sempre essere discussi, non facendo neanche leva sul fatto che Paesi come la Spagna hanno in passato addirittura aperto il fuoco sui barconi di clandestini. In ogni caso, la vicenda di Carola Rackete, ma anche di numerose altre Ong, specialmente nel periodo di ministero degli Interni Salvini, hanno messo in luce la oggettiva debolezza dello Stato nel poter reagire frontalmente al fenomeno. Se perfino Romano Prodi negli anni Novanta attuò un blocco navale, oggi i tempi sono notevolmente cambiati. A danno, come al solito, della cittadinanza autoctona. Dal canto suo, la Meloni continua a insistere: “È giunto il momento di voltare pagina. Avverrà il 25 settembre se gli italiani ci daranno fiducia”. Chiunque dotato di senno spererebbe che tali parole si trasformassero in concretezza, almeno in parte.

Stelio Fergola