La decisione di sospendere l’account di Trump venne presa dalla responsabile legale dell’azienda (silurata il mese scorso da Musk) Vijaya Gadde, finanziatrice delle campagne presidenziali di Barack Obama, Hillary Clinton, John Kerry e Kamala Harris secondo il sito Open Secrets, come riporta La Verità. Il resto è storia, come si dice in questi casi. L’account di Trump venne oscurato per «incitamento alla violenza» per i fatti di Capitol Hill. «Twitter afferma che il suo divieto si basa “specificamente su come [i tweet di Trump] vengono ricevuti e interpretati”. Ma nel 2019, Twitter aveva dichiarato» esattamente il contrario, cioè di non voler «determinare tutte le potenziali interpretazioni del contenuto», sottolinea Shellenberger. Per il tycoon, dunque, i generalissimi della piattaforma avevano scelto di applicare due pesi e due misure, dove mai prima di allora avevano bloccato account di «funzionari eletti».

Due pesi e due misure