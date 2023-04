Roma, 19 apr – Clandestini in hotel, visto che non trovavano alloggio. Ma il risultato non è dei migliori, visto che poi hanno ben pensato di devastare le stanze della struttura. Il fattaccio avviene a Cagliari, dove il municipio denuncia la situazione gravissima.

Clandestini devastano l’hotel



I clandestini erano stati ospitati in un hotel visto che erano senza alloggio praticamente dall’inizio di marzo, quando lo stabile in via Riva di Ponente era stato incendiato. Quindi, era stata offerta loro una sistemazione. Strano modo di ringraziare il loro, visto che poi hanno pensato di distruggere le stanze della struttura. Il racconto è del sindaco della città, Paolo Truzzu, che così specifica l’accaduto: “Abbiamo una trentina di migranti che oggi vivono in strada e non riusciamo a gestirli con il Prefetto perché non abbiamo strutture. Ne abbiamo messi 10 in albergo e li abbiamo dovuti mandare via perché hanno devastato le stanze”. Quanto all’albergo “vittima”, si tratta dell’hotel Quattro Mori. I “distruttori” ora sono di nuovo a piede libero e senza alcuna dimora.

La rabbia del sindaco

Per Truzzu “le regole sulla gestione dell’immigrazione sono preistoriche e le città sono in difficoltà. Il Governo non può essere lasciato solo e tutto non può essere scaricato sui sindaci, anche perché ci aspettiamo un anno in cui gli sbarchi raddoppieranno e saremo tutti in difficoltà”. E magari – si fa per dire – si parlasse solo di hotel devastati. La città ha vissuto momenti di violenza mai visti, come il caso di piazza del Carmine dove, sempre a marzo, cinque poliziotti erano stati circondati e assaliti da una banda di spacciatori. “I danni doveva pagarli l’amministrazione. Ma io non posso togliere risorse dei cagliaritani per destinarle a persone che devastano gli alberghi. E così ora sono tutti in strada”, denuncia ancora il sindaco.

Alberto Celletti