Roma, 19 apr – L’Expo 2030 è un’occasione da non perdere non solo per Roma, ma per l’Italia intera. Dopo l’edizione ospitata da Milano nel 2015, la capitale ha la possibilità di ospitare un’esposizione che potrebbe rilanciarla enormemente.

Expo 2030, Roma e una capitale allo sbando



Le condizioni della capitale sono arcinote da decenni. Da decenni è nota la sua decadenza strutturale, economica e anche in termini di servizi e infrastrutture. Solo un grillino della prima ora – ammesso che ne esista ancora qualcuno – potrebbe tuonare contro la vittoria della candidatura romana per l’edizione 2030, come del resto fece a suo tempo nel caso delle Olimpiadi 2024, poi assegnate a Parigi. Ci sono strutture da ammodernare, quartieri da riqualificare e linee della metro da completare o da costruire. Tutto fa brodo quando si ospita qualcosa di così importante e al netto dei discorsi sterili sugli sprechi c’è sempre un investimento importante a livello sociale che non può essere ignorato. Un investimento di cui la capitale d’Italia ha bisogno enormemente. Roma è una città in enorme crisi che ha bisogno di sfide da affrontare, non di inutili commiserazioni e lagne senza alcun risultato concreto, se non la depressione sociale, culturale, ed economica.

La sponsorizzazione di Favino



Come riporta l’Ansa, sulla candidatura all’Expo 2030 di Roma interviene anche l’attore Pierfrancesco Favino, che con un video sponsorizza fortemente la riusicta dell’operazione. Così parla Favino: “Sono orgoglioso di sostenere la candidatura Expo 2030, perché l’idea che dice anche il logo, è che Roma sia una porta aperta in questo momento a tutto il mondo. Qualcosa che è parte non solo della romanità ma dell’italianità. Come dato fondante del nostro paese”. Il video, realizzato per il Comitato Expo 2030 Roma, è stato registrato ieri mattina in Campidoglio, dove lo stesso Favino ha incontrato i delegati Bie arrivati a Roma per la visita ispettiva.

Stelio Fergola