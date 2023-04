Grazie ai sapienti insegnamenti dei «maestri» i bambini potranno «scavare a fondo e trovare la loro regina o re interiore, studiando la storia drag e creando i propri personaggi». Recita ancora la locandina: «Ti piace esprimerti attraverso l’abbigliamento, il trucco e la performance? Hai un alter ego che aspetta solo di salire sul palco? Guidati da alcuni dei drag artist affermati ed emergenti di Vancouver, imparerai a mostrare i tuoi veri colori e forse anche a far uscire la tua diva interiore!».

I veri criminali sono i genitori

I veri criminali, va da sé, sono i genitori che sottopongono la prole a questo tipo di indottrinamento: forse spinti dalla mitomania e protagonismo da social, o forse per dare «segnalazione di virtù» politicamente corretta e non apparire come «bigotti» di fronte al nuovo che avanza decidono di sborsare somme — non proprio contenute — e sacrificare l’innocenza dei propri figli sull’altare di questo nuovo esperimento sociale.

Per convincere mamma e papà gli organizzatori aggiungono il vecchio di trucchetto di far leva su presunte «ipocrisie» derivate dai compromessi a cui tocca scendere quotidianamente: «Ti starai chiedendo, il drag è per i bambini? Sì, è per tutti. Genitori, chiedetevi, qual è la differenza tra quello che indossate a casa e quello che indossate al lavoro? Vi state travestendo anche voi, tesori, semplicemente non lo sapete». Loro invece invece lo sanno, sanno tutto, dall’alto di protesi, mascheroni e vestiti di lamé sudaticci. Con la piccola differenza che le drag queen si travestono per inscenare spettacoli per adulti ad alto contenuto sessuale, mentre la gente normale si cambia per andare a lavorare in ufficio o in fabbrica; non si tratta di «travestimenti» ma di «vita quotidiana».

Foraggiati dallo Stato

Ciliegina sulla torta, nonostante il corso costi un occhio della testa, l’ente che lo promuove riceve pure finanziamenti comunali, provinciali e governativi, con sovvenzioni, evidenzia La Verità, per oltre 280mila dollari in cinque anni. Non c’è altro destino per i bambini canadesi che quello di diventare dei piccoli automi sculettanti per il diletto di pervertiti e liberal-progressisti che li osannano al grido di «è finito il Medioevo».