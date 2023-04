Roma, 3 apr – I monopattini? Hanno rotto le palle anche ai progressisti francesi. Prova ne sia quanto accaduto a Parigi, dove è bastato un referendum consultivo per capire il giudizio dei cittadini nei confronti di questo veicolo a due ruote, particolarmente incensato negli ultimi anni dagli eco-decrescenti in salsa petalosa. L’89% dei votanti si è detto infatti contrario ai monopattini elettrici a noleggio, quelli self-service che per intenderci si possono “affittare” direttamente per strada ormai nella gran parte delle città europee.

Parigi, via i monopattini a noleggio dal primo settembre

Di per sé, il referendum in questione non ha alcun valore legale e a decidere sulla sorte dei monopattini a noleggio sarà l’amministrazione comunale della capitale francese. Tuttavia il primo cittadino, Anne Hidalgo, aveva già promesso che avrebbe rispettato il voto, specificando peraltro che auspicava un tale pronunciamento da parte dei cittadini parigini. Sta di fatto che Hidalgo, appena appreso l’esito del referendum, non ha perso tempo per annunciare la messa al bando dei monopattini elettrici a noleggio a partire da settembre: “I parigini si sono espressi a stragrande maggioranza contro gli e-scooter, saranno aboliti dal 1° settembre”. Come sottolineato da Le Monde, a questo punto Parigi sarà la prima capitale europea a mettere ‘fuori legge’ i monopattini elettrici. In realtà saranno banditi soltanto quelli a noleggio, quelli privati potranno continuare a circolare.

Un numero impressionante di incidenti

Intanto, le società di sharing che operano in città – Lime, Dott e Tier Mobility -, hanno annunciato di aver preso atto del voto contro l’uso dei monopattini elettrici in libero servizio. In una nota apposita, le tre società confermano che il loro contratto “non verrà rinnovato dal primo settembre”, come fatto presente dal sindaco. “Prendiamo atto di questa consultazione inedita, la cui partecipazione sarebbe potuta essere più ampia e rappresentativa se le modalità della votazione fossero state differenti: più seggi, scrutinio elettronico, informazione comunale”, si legge nel comunicato.

Ma perché i parigini si sono espressi così nettamente contro i monopattini a noleggio? A incidere sul giudizio è stato senza dubbio lo spaventoso numero di incidenti. A gennaio Le Figaro pubblicò una stima secondo cui nel 2022 a Parigi c’erano stati 408 incidenti legati ai monopattini elettrici, privati e a noleggio. Mentre France 24 ha fatto notare che, soltanto nella capitale francese, quasi 500 persone sono rimaste ferite nel 2022 a causa di questi veicoli nel 2022.

Alessandro Della Guglia