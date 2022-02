Roma, 4 feb – Scegliere di tornare alla normalità. Con questa scusante la maturità 2022 cambia e fanno la loro riapparizione gli scritti, con la cosiddetta seconda prova. Ma è una maturità unilaterale, decisa – basta vedere il teatrino parlamentare per l’elezione del capo dello Stato – da chi, a quanto pare, tanto maturo non è.

Maturità, il grande caos partorito dal governo

La prima maturità semplificata fu decisa in vista della prima ondata pandemica, per agevolare i ragazzi che, per la prima volta, sperimentavano un modo nuovo (e non del tutto efficace) di fare scuola. Ma si dimentica un passaggio importante. Avendo, in tale periodo, favorito la didattica in presenza per le classi quinte e prime, la Dad si trovò ad essere, fino all’anno successivo e buona parte del 2022, il pane quotidiano delle allora classi terze, ergo quelli che oggi sono i maturandi.

Far ritornare, dunque, l’esame “classico” per coloro che hanno visto la scuola per brevissimi periodi, avendo invece favorito, con un maxi orale, chi la scuola bene o male l’ha vissuta, indicherebbe una totale ignoranza e noncuranza del reale andamento scolastico a due anni a questa parte. Detto in parole povere, dare pane ai sazi e toglierlo agli affamati. E non si tratta di un mero desiderio di un favoritismo mosso dalla pigrizia che suscitano i libri, ma di giusta risolutezza.

In Italia lo studente viene concepito come un pedone in una scacchiera di regine: può muoversi poco e in ogni momento potrebbe essere sbaragliato.

Ci chiedono un esame “serio e ponderato” (parole del ministro Patrizio Bianchi a novembre 2021), tuttavia è da tempo che gli italiani chiedono un lavoro del governo altrettanto efficiente e non, come sia dimostrato, incline alle bandiere di partito e interessi personali. Difatti il turbolento assegnamento delle cattedre resta un punto gravoso, che si traduce in sballi didattici, attese, e soprattutto lacune in materie molto importanti. Alla luce di questa situazione, non è spudorato esigere, oltretutto in ritardo, molto dando poco?D’altronde la domanda lecita è: è un caso che questa decisione, così improvvisa, sia stata presa alla luce della rielezione di Sergio Mattarella (che equivale a un ristagno politico) come tredicesimo presidente della Repubblica?

Quale normalità?

Ma riprendiamo la prima frase: tornare alla normalità. Questo il commento del ministro Bianchi atto a condire una scelta scolastica discutibile. Tornare alla normalità è mettere in difficoltà un’annata di studenti con alle spalle più anni di Dad di tutti, oppure poter sedere in un ristorante senza dover essere scannerizzati come un pacco Amazon? Perché se di ritorno alla normalità si parla, non si può fare un distinguo discriminatorio: se la normalità riguarda solo i doveri (come le bollette), e non i diritti, tanto vale stare nella a-normalità.

Parlare di normalità per poi puntare il piede sul sentiero già battuto dello stato d’emergenza, prorogando ad esempio la chiusura di discoteche e l’obbligo di discoteche all’aperto, è pura demagogia di stato. Le informazioni sulla modalità della prova dovevano già essere note agli studenti a dicembre-inizio gennaio, e invece tutti gli studenti maturandi si trovano l’amara sorpresa concepita in un uovo che marrone non è per la cioccolata, e forse tantomeno per i banchi e le sue pareti.

Alberto Emilio Pasini