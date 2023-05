Roma, 2 mag – Boom di clandestini in arrivo dal Sudan, a seguito del conflitto interno che da settimane sta sconvolgendo il Paese. È quanto sostiene l’Onu, come riportato dall’Ansa.

Il boom di clandestini in arrivo dal Sudan

Secondo le Nazioni Unite sarebbero più di 800mila le persone che potrebbero fuggire dal Sudan, dove è in corso una guerra civile. Ad affermarlo è l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr), rappresentato da Filippo Grandi. Il quale scrive su Twitter: “Speriamo che non si arrivi a tanto, ma se le violenze non cesseranno, vedremo più persone costrette a fuggire dal Sudan in cerca di sicurezza”. Come insegna la storia della Tunisia e di tutti gli altri Paesi che per qualsiasi ragione si trovino in crisi, è difficile dare poco credito a questa interpretazione.

Niente di nuovo, purtroppo

Che la guerra in Sudan possa portare problemi enormi alle nostre già travagliate coste lo avevamo già detto. Nel frattempo, i generali in guerra del Sudan si sono detti disponibili ad inviare i propri rappresentanti per i negoziati. Il luogo prescelto per l’esecuzione degli stessi potrebbe essere Arabia Saudita, secondo quanto comunicato dall’alto funzionario delle Nazioni Unite nel Paese Volker Perthes. Ma nella capitale Khartoum l’esercito e i ribelli continuano a “picchiarsi” e l’estensione del cessate il fuoco al momento pare senza effetti. Proprio un cessate il fuoco “stabile e affidabile” monitorato da osservatori nazionali e internazionali, sarà al centro di eventuali colloqui, ha aggiunto Perthes.

Alberto Celletti