Roma, 7 giu – Sui clandestini ci fa ridere anche Roberta Metsola. Ridere per non piangere, sia chiaro come sempre. Il presidente del Parlamento Ue, infatti, si espressa sul tema nel solito, inutilissimo modo, dove parole a caso non mutano di una virgola le inclinazioni di una organizzazione sovranazionale che resta, al netto di dichiarazioni una tantum che suonano come tante piccole pacchette sulle spalle, profondamente immigrazionista.

Clandestini, la Metsola sfotte: “Dobbiamo dare risposte”



Sui clandestini la Metsola fa finta di interessarsi così: “Per molti europei il tema dei migranti è il numero uno. Dobbiamo dare risposte“. Quali è ancora da intendersi meglio. Nonostante il presidente riconosca che “ci sono molti europei per cui la migrazione è il tema numero uno” e le “risposte” sopracitate ma su cui si potrà scommettere agilmente circa la loro solita inconsistenza. Poi ha aggiunto: “Nella scorsa legislatura il Parlamento europeo aveva approvato la sua posizione sulla riforma delle regole sulla migrazione, ma è mancato l’ok del Consiglio”. E poi: “Il Parlamento ha messo in piedi una posizione chiara, ma abbiamo bisogno adesso del Consiglio (che proprio in questi giorni sarà impegnato in una maratona negoziale sul Patto Ue sulla migrazione e l’asilo) per definire una risposta comune. Lo stesso vale per ambiente e crescita”.

Ue immigrazionista, senza eccezioni



L’Ue continua nella sua politica immigrazionista ma senza riconoscerlo mai apertamente. Non sono bastate le lamentele di ormai la metà dei Paesi membri dell’Unione, che nei mesi scorsi hanno chiesto fondi per costruire muri di blocco ai flussi. Non sono bastate le continue richieste dell’Italia e degli altri Paesi mediterranei. La costante è sempre e solo una: ricollocamenti. Che peraltro non avvengono mai, in un circolo vizioso che non ha mai fine e che solo i più ingenui possono pensare abbia in futuro sviluppi almeno in parte virtuosi.

Stelio Fergola