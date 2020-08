Palermo, 23 ago – La Sicilia dice basta all’invasione di clandestini. Il governatore Nello Musumeci annuncia che chiuderà tutti gli hotspot. L’isola è presa da assalto e i centri di accoglienza per gli immigrati irregolari sono al collasso. Inoltre si creano continui potenziali nuovi focolai di coronavirus proprio a causa dei clandestini infetti che sbarcano a centinaia ogni giorno. Ma ora, a sentire Musumeci, la misura è colma. “La Sicilia non può continuare a subire questa invasione di migranti. Tra poche ore sarà sul mio tavolo l’ordinanza con cui dispongo lo sgombero di tutti gli hotspot e dei Centri di accoglienza esistenti. Si attivi un ponte-aereo immediatamente e si liberi la Sicilia da queste vergognose strutture, iniziando da Lampedusa“. Così il presidente della Regione Siciliana avverte Palazzo Chigi che non permetterà più l’invasione.

“Governo ha deciso di non attuare i decreti vigenti e di non chiudere i porti”

“Le regole europee e nazionali sono state stracciate. L’Europa fa finta di niente e il governo nazionale ha deciso, malgrado i nostri appelli, di non attuare i decreti vigenti e di non chiudere i porti, come invece ha fatto lo scorso anno con il decreto interministeriale Interno-Difesa-Trasporti”, fa presente Musumeci. “C’è una colpevole sottovalutazione del fenomeno senza precedenti. E non capiscono quanto stia crescendo la tensione. Vogliono far diventare razzisti i siciliani, che sono il popolo più accogliente di tutto il mondo? Adesso se vogliono a Roma impugnino pure la mia ordinanza. Basta: abbiamo avuto fin troppo rispetto istituzionale su questa emergenza, ricambiato da silenzi, indifferenza e omissioni”. Insomma, il governatore siciliano stavolta sembrerebbe intenzionato ad andare fino in fondo nella sua sfida contro Palazzo Chigi.

Salvini e Meloni con il governatore siciliano: “Basta sbarchi”

“Bravo il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, che ascoltando la Lega e i cittadini ha detto basta all’arrivo di immigrati nell’isola, ordinando la chiusura di centri d’accoglienza e hotspot. Stop invasione!“, commenta il leader della Lega Matteo Salvini. “Sbarchi senza sosta, immigrati clandestini, spesso positivi al Covid-19, sfuggono ai controlli e le nostre forze dell’ordine affrontano situazioni insostenibili. Caro Conte, di intollerabile c’è solo la folle gestione dei flussi migratori fatta dal vostro governo. Basta sbarchi”, scrive su Twitter la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

Adolfo Spezzaferro