Roma, 10 mar – Sono 487 i vincitori del concorso per lavori destinati alla Regione Sicilia. Viene da scrivere “erano”, visto che, a meno che non si sblocchi l’incredibile situazione generatasi proprio nella stessa Regione, potrebbero restare incredibilmente a bocca asciutta, e per il più incredibile dei motivi.

Vincono il concorso per la Regione Sicilia ma non vengono assunti



Poco più di un mese fa, sul sito dell’amministrazione locale, si comunicava quanto segue: “I vincitori pronti a scegliere la sede”. Come no. Qualcuno ha scritto una frase che è difficile non ripetere con le stesse parole, vista l’assurdità della circostanza: “Vincere il concorso non basta per lavorare”. Ed è così, perché dal momento in cui sono state pubblicate le graduatorie dei vincitori della selezione per i centri per l’impiego, ovvero cento giorni fa, ancora non sono stati assunti. Non solo: non si è a conoscenza di una data entro la quale potrebbero esserlo. Il motivo è a dir poco paradossale.

Il motivo della mancata assunzione? Non c’è il personale



Il cortocircuito di una macchina statale impazzita diventa un caos degno di studi sociologici quando si guarda al motivo per cui i 487 trasformatisi da fortunati a sfortunati non sono stati premiati con l’agognato lavoro: la mancanza di personale. Proprio così. Ed è lo stesso dipartimento alla Funzione Pubblica ad ammetterlo: non c’è abbastanza personale per smaltire le carte necessarie per l’immissione in servizio. Dunque, i 487 vincitori del concorso per la Regione Sicilia hanno conquistato un posto di lavoro che al momento non possono ricevere. Su Twitter qualcuno ha ironizzato in modo calzante, nonostante la tragedia: “Adesso faranno un concorso per assumere il personale che li assumerà, ma non potrà assumerli per mancanza di personale. Allora faranno un altro concorso per assumere”. Ovviamente, si ride per non piangere.

Alberto Celletti