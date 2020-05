Roma, 2 mag – In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, sono almeno 209.328 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (+1.900 in più rispetto a ieri, per una crescita dello 0.9%; ieri +1.965). Di questi, 28.710 sono decedute: le vittime di ieri sono 192, alle quali vanno aggiunte 282 nel conteggio totale che sono relative all’aggiornamento complessivo che ogni fine mese forniscono i Comuni della Lombardia e che, in questo caso, riguarda tutto il mese di aprile (+474). Sono i dati del consueto bollettino della Protezione civile. Pertanto, il dato reale delle vittime delle ultime 24 ore sarebbe in ulteriore calo rispetto a ieri e – per la prima volta dal 14 marzo – sotto le 200 unità. Tutti gli indicatori quindi continuano a conclamare la riduzione del contagio: basso rapporto tra nuovi casi e numero di tamponi, aumento dei guariti, riduzione degli ospedalizzati.

I dati su pazienti dimessi e ricoverati

In totale 79.914 persone sono state dimesse (+1620, +2.1%; ieri +2.349). Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 100.704. Tuttavia il conteggio sale se si aggiungono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia. I pazienti ricoverati con sintomi sono 17.357; di cui 1.539 (-39, -2,5%; ieri -116) sono in terapia intensiva.

Aumentano i contagiati in Piemonte

Dei 1.900 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 533 nuovi positivi (il 28% dei nuovi contagi). Ma è molto alto, quasi pari alla Lombardia, il dato dei nuovi contagiati in Piemonte, 495 (il 26%), tra l’altro facendo solo la metà dei tamponi. Lombardia e Piemonte pertanto riportano il 54% dei nuovi contagi. Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l’incremento di casi è di 206 in Emilia Romagna, di 126 in Veneto, di 80 in Toscana, di 186 in Liguria e di 84 nel Lazio.

