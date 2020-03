Roma, 8 mar – Continua ad aumentare il numero di persone positive al coronavirus in Italia. Secondo i dati diffusi ieri sera dal commissario della Protezione civile Angelo Borrelli, il numero di pazienti positivi è di 5.061 persone. I guariti sono 589, mentre le vittime salgono a 233. L’epidemia si amplia velocemente: in un solo giorno sono stati registrati 1.247 nuovi casi e 36 morti. “La Regione sta facendo cose che neanche noi potevamo immaginare si potessero fare in poco tempo. Il sistema è solido ma il momento di tensione è grande”, dice l’assessore al Welfare lombardo Giulio Gallera aggiornando i dati della regione più colpita dall’epidemia. In Lombardia i casi positivi sono ad oggi 3.420, 800 in più rispetto a ieri. I pazienti ricoverati sono 1.661, di cui 359 in terapia intensiva (50 in più di ieri), e 722 in isolamento domiciliare. Sono invece 524 i guariti e dimessi, mentre 154 sono le persone decedute.

Lombardia, allarme terapia intensiva: “Si rischia disastrosa calamità sanitaria”

E proprio sul fronte dei ricoveri in terapia intensiva scatta l’allarme. Si rischia una “disastrosa calamità sanitaria” secondo il Coordinamento delle terapie intensive della Lombardia, che ha inviato una lettera al governatore Attilio Fontana per chiedergli di fa presente l’emergenza al governo e al commissario Borrelli.

Veneto: aumentano contagi e decessi

Salgono a 670 i casi positivi al coronavirus in Veneto, 72 in più di quelli registrati nel pomeriggio di ieri. Ne dà notizia il bollettino regionale aggiornato alle nove di questa mattina. Diciotto invece i decessi, tre più di ieri.

La mappa del contagio, regione per regione

Ecco il numero dei pazienti attualmente positivi al Covid-19 divisi per regione n ordine decrescente, secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile:

2.742 in Lombardia

937 in Emilia Romagna

505 in Veneto

202 in Piemonte

201 nelle Marche

112 in Toscana

72 nel Lazio

61 in Campania

42 in Liguria

39 in Friuli Venezia Giulia

33 in Sicilia

23 in Puglia

24 in Umbria

14 in Molise

14 in Trentino Alto Adige

11 in Abruzzo

9 nella Provincia autonoma di Bolzano

8 in Valle d’Aosta

5 in Sardegna

4 in Calabria

3 in Basilicata.

Ludovica Colli