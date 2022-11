Roma, 7 nov — In principio fu la Madre dei Draghi, il personaggio di Daenerys Targaryen nel Trono di Spade che non potendo aver figli «cova» nel fuoco tre uova di drago e ne diviene, per l’appunto, la madre; ma la realtà non è un libro di G.R.R.Martin, le regine sanguinarie in groppa a mostri sputafuoco vanno relegate al fantasy e dunque tocca accontentarsi della «mamma di un cane», ultimo sottoprodotto massificato del capitalismo. Che in quanto tale inizia a reclamare i propri diritti, o meglio la sottomissione della collettività ai propri capricci: nel caso di specie, l’equiparazione dell’animale da compagnia alla prole umana.

La “mamma di un cane” vuole i diritti delle madri vere

Definirsi «madre di un cane», termine assai di moda sui social, è l’equivalente degli uomini che dichiarano di esser donna perché indossano una parrucca e un paio di tette finte: la biologia non è un’opinione. «Sono la mamma di un cane, voglio la stessa flessibilità di cui godono le mamme dei bambini», frigna l’editorialista woke Mary Madigan dalle colonne del sito di news australiano news.com.au. Secondo questa leggiadra fanciulla chi ha un cane ha diritto alle agevolazioni riservate ai genitori, come permessi speciali in caso di malattia del «bimbo peloso», o per andare a prelevarlo (sic) all’asilo. «Dovete andare a prendere i vostri figli all’asilo? Anche io, il mio cane va all’asilo. E’ anche molto costoso, 65 dollari al giorno e spendo di più se faccio tardi. Quindi, devo andare».

Cani che vanno all’asilo