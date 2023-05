Roma, 4 mag – La reazione della Russia contro l’Ucraina non si è fatta attendere, dopo il caso dei droni che tra martedì e mercoledì hanno tentato di attaccare il Cremlino (un fatto per cui, comunque, Kiev ha negato ogni responsabilità).

Russia, la reazione contro l’Ucraina



Era stata annunciata immediatamente dopo che i droni erano stati scoperti di fronte al Cremlino. Ed è arrivata nella notte, la reazione della Russia contro l’Ucraina. Reazione piuttosto forte, dal momento che le forze armate russe hanno attaccato sia Kiev che altre città del Paese, come riporta anche l’Ansa. Le esplosioni si sono udite, oltre che nella capitale, anche a Zaporizhzhia, e gli allarmi aerei si sono diffusi nelle regioni di Sumy, Chernihiv, Poltava, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Odessa e in alcune aree di Kirovograd. Secondo quanto ha reso noto l’amministrazione di Kiev su Telegram, comunque, non ci sono state vittime. Su Odessa, in particolare, sono stati lanciati 15 droni, 12 dei quali sono stati distrutti e tre hanno colpito i dormitori di una scuola.

“L’attacco più intenso del 2023”

Il capo dell’amministrazione militare della capitale ucraina Sergiy Popko si è così espresso: “La scorsa notte Kiev ha subito l’attacco russo più intenso del 2023“. Secondo lo Stato maggiore, l’esercito russo ha lanciato nelle ultime 24 ore contro l’Ucraina la bellezza di 68 attacchi aerei, oltre a 67 attacchi con lanciarazzi multipli e due missili: nel mirino, praticamente tutto il Paese, dal Nord al Centro fino al Sud. Mosca nella notte ha lanciato 24 droni kamikaze, ma la maggior parte – 18 – sono stati distrutti.

Alberto Celletti