Roma, 1 mag – Per il presidente della Duma è giusto sequestrare beni e attività ai nemici della Russia, come riporta l’Agi.

Parla presidente della Duma, Vyacheslav Volodin, che commenta sulle sanzioni occidentali ma anche sulle reazioni di Mosca ad esse, nel contesto della guerra ucraina. Secondo Volodin è “corretto” reagire alle leggi approvate dalla Camera statunitense, che permette di trasferire in Ucraina i beni sequestrati alle imprese russe. Come? Ovviamente, si parla di confisca e vendita delle attività provenienti da paesi “non amici” come gli Usa, la Polonia o gli stessi Stati baltici.

Si cerca la normalità un po’ ovunque, e a maggior ragione in Ucraina. Per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel 69% delle aree tornate sotto il controllo del governo Kiev c’è di nuovo “un vero e proprio autogoverno locale”. Ciò nonostante la guerra sia ben lungi anche da un semplice rallentamento, considerando i recenti attacchi ad Odessa e i danni al suo aeroporto. Nel frattempo, il ministro degli Esteri ucraino Dmitro Kuleba offre alla Cina il ruolo di garante per la sicurezza, e il primo ministro britannico Boris Johnson si è detto “più impegnato che mai a rafforzare l’Ucraina e garantire che Putin fallisca”. Insomma, non si molla. Da nessuna delle parti.

Alberto Celletti