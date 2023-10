È la solita America che si lamenta dell’ennesimo stragista armato di mitra

Roma 26 ott – Ci siamo, l’America è pronta a frignare per i mitra che essa stessa diffonde come se fossero cioccolatini. Ci pare futile riportare semplicemente l’ennesima notizia di cronaca di sangue oltreoceano, quanto più interessante esercitarci in una “sfiziosa” – si fa per dire – registrazione e previsione di quelle che saranno le solite lagne di presidenti e rappresentanti vari in una società che su questo tema dimostra ogni volta tutta la sua schizofrenia.

America, mitra e stragi: la nuova puntata del Maine

La persona in questione si chiama Robert Card, ha 40 anni ed è un ex militare istruttore di armi. Attualmente Robert è in fuga. Per un semplice, banalissimo e terrificante motivo: ha sparato con un fucile stile AR-15 in tre diverse aree di Lewiston, la seconda maggiore città del Maine, facendo una strage di 22 morti e almeno 50 – 60 feriti. Ovviamente, l’Fbi gli sta alle costole in quella che è la classica “caccia all’uomo” in stile yankee. La polizia diffonde un messaggio indirizzato ai cittadini: “Per favore restate in casa. Se vedete attività o individui sospetti chiamate il 911”. Sembra quasi una comunicazione di guerra. Invece dei bunker, le case, ma la sostanza non cambia granché. Secondo quanto emerso, Card ha aperto il fuoci in un bar-ristorante, poi in un supermercato Wallmart e poi in una sala da bowling. In quest’ultimo caso, aggredendo una festa di bambini.

Siete pronti alle lacrime inutili di Joe Biden?

Ovviamente siamo tutti pronti ad ascoltare e vedere le lacrime di coccodrillo del presidente Joe Biden e di mezzo Congresso americano, lanciando l’allarme per la difesa “dei nostri figli” (i loro) cianciando di armi pericolose, di qui e di lì. Il presidente per ora ha solo offerto “tutto il suo sostegno” per l’attacco definito “terribile” (ma dai). Ma la verità è sempre la stessa: negli Stati Uniti c’è questa strana convivenza con il delirio che produce quotidianamente, in un dibattito sul tema che sembra infinito e destinato a non raccogliere mai concretezza. Nel Paese delle “stragi facili”, la stessa America dal “mitra facile” sarà così anche questa volta.

Alberto Celletti