È morto Alexei Navalny in prigione. “Malore dopo una passeggiata”

Roma, 16 feb – È morto Alexei Navalny, come riporta anche Tgcom24. L’uomo, definito dalla stampa occidentale “il principale oppositore di Putin” (nonostante un consenso alle consultazioni elettorali che non raggiungeva il 3% e i risultati modesti delle proteste a suo favore) è deceduto nella prigione in cui era detenuto.

Morto Navalny, il Cremlino: “Malore dopo una passeggiata”

Il luogo è la colonia carceraria artica numero 3 del distretto autonomo di Yamalo-Nenets. Lì è morto Navalny. Di seguito, un annuncio dato dal servizio penitenziario russo, in base al quale si legge: “Il 16 febbraio il detenuto A.A. Navalny si è sentito male dopo una passeggiata, perdendo quasi subito conoscenza. Immediatamente è arrivato il personale medico dell’istituto ed è stata chiamata un’ambulanza. Sono state eseguite tutte le misure di rianimazione necessarie, che non hanno dato risultati positivi. I medici dell’ambulanza hanno quindi dichiarato il decesso del detenuto”.

Il Cremlino: “Non abbiamo informazioni sulle cause del decesso”

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha precisato che le indagini sono a carico del servizio penitenziario federale, senza che vi siano ulteriori istruzioni dal governo. Ma in ogni caso, il Cremlino stesso ha dichiarato di non essere a conoscenza delle cause del decesso. Anche la portavoce di Navalny, Kira Yarmysh, ha detto di non avere ancora notizie dirette: “Il servizio penitenziario federale del distretto di Yamalo-Nenets sta diffondendo notizie sulla morte di Alexei Navalny nella colonia di detenzione IK-3. Non ne abbiamo ancora conferma. L’avvocato di Alexei sta volando a Kharp. Non appena avremo qualche informazione, la comunicheremo”. Dall’Ue ovviamente arrivano le condanne a Mosca. Per il presidente del Consiglio europeo Charles Michel il regime russo è “l’unico responsabile” della morte di Navalny.