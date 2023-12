Famiglia, la drammatica previsione: ecco cosa accadrà nel 2040

Roma, 1 dic – La famiglia vivrà decenni difficili, se non addirittura drammatici. L’orizzone è quello del 2040, come riporta l’Ansa citando l’ultimo rapporto del Censis.

Famiglia, il dramma: nel 2040 prolifica solo una coppia su quattro

Il 57esimo rapporto del Censis è a dir poco drammatico, sul tema delle famiglie. Secondo quanto emerge, con il trend attuale mantenuto, nel 2040 le coppie con figli diminuiranno fino a rappresentare il 25,8% del totale, ovvero un quarto. Risulta anche che per quell’anno le famiglie composte da una sola persona aumenteranno fino a 9,7 milioni (dunque il 37%), e di queste la maggioranza, il 60% sarà composta da anziani. La folle corsa verso l’estinzione sembra non avere fine. Ma la questione, pur essendo anzitutto spirituale e vitale, travolge anche la materialità: ecco perché.

Una società sempre più vecchia

Più anziani, meno giovani, meno figli. Più problemi di disabilità in età avanzata. Secondo le stime gli anziani, che oggi sono il 24% della popolazione, nel 2050 saranno quasi 5 milioni in più, facendo “volare” la percentuale al 34,5%. Questi trend avranno effetti altrettanto catastrofici sulla popolazione in età lavorativa: nel 2050 l’Italia avrà perso quasi 5 milioni di residenti e ci saranno quasi 8 milioni di persone in età lavorativa in meno. Le conseguenze sono ben note: meno produzione, meno pensioni, meno tutele.

Alberto Celletti