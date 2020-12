A salvare il chirurgo è stato proprio il picchiatore «assunto» dal padre, che mosso a compassione ha avvisato il figlio di quello che stava per accadere. La vicenda è finita in tribunale ed è terminata con un patteggiamento di due anni da parte del padre. Lo riporta TgCom24.

Torino, 16 dic – Non riusciva ad accettare che il il figlio, un noto chirurgo, fosse gay, e aveva deciso di porre fine alla sua carriera professionale assoldando un picchiatore per spezzargli le mani. E’ successo a Torino, dove un padre di famiglia decisamente di vecchio stampo era a tal punto disgustato dall’omosessualità del figlio da volerlo massacrare di botte e stroncargli il futuro lavorativo in un colpo solo.

L’incubo è cominciato alla fine del 2016 quando il chirurgo, 40 anni, si era recato a casa dei genitori presentando il proprio compagno e rivelando così alla famiglia di essere gay. Un coming out che tutti sembravano aver accettato di buon grado. Un evento avvenuto nel 2017 cambia però le carte in tavola: alcuni mesi dopo un noto settimanale di gossip pubblica delle foto che ritraggono il chirurgo in atteggiamenti inequivocabili assieme a un noto attore su una spiaggia francese. Il padre perde il lume della ragione e inizia a dare in escandescenza anche contro la moglie: litigi, botte, tanto che la donna decide di lasciarlo dopo 42 anni di matrimonio.

Il padre voleva rovinare il figlio