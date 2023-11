Gaza, c’è l’accordo sulla tregua. Ma Israele avverte: “La guerra continua”

Roma, 22 nov – A Gaza le parti raggiungono un accordo per una tregua di 4 giorni, con Israele che ci tiene a precisare di non avere alcuna intenzione di interrompere le operazioni militari. È quanto si apprende dalle ultime flash pubblicate sull’Ansa.

Gaza, accordo tra Hamas e Israele. Netanyahu: “La guerra riprenderà”

Sono 50 gli ostaggi israeliani rilasciati da Hamas in cambio di 150 prigionieri palestinesi. Questo è l’accordo tra l’organizzazione islamica e Tel Aviv, che comporterà uno stop al massacro di 4 giorni. Dopo un’iniziale fase di silenzio nella giornata di ieri, in cui a preannunciare l’accordo era stata la stessa Hamas, il gabinetto di guerra di Israele si è espresso a favore della tregua dopo una riunione di circa 7 ore. In ogni caso l’esercito israeliano “continuerà la sua guerra” contro Hamas dopo la fine della tregua nella Striscia di Gaza, dichiara il governo di Tel Aviv in una nota, che più estesa recita così:

“Il governo israeliano, l’esercito israeliano e le forze di sicurezza continueranno la guerra per restituire tutti i rapiti, eliminare Hamas e garantire che non ci siano ulteriori minacce allo Stato di Israele da Gaza”.

L’annuncio del Qatar mediatore, la soddisfazione di Biden

Come aveva preannunciato la stessa Hamas, è stato il Qatar a fare da mediatore e ad annunciare infine l’accordo tra le parti. Doha in un comunicato ha dichiarato che “l’orario di inizio della pausa sarà annunciato entro le prossime 24 ore; durerà quattro giorni e sarà soggetta a proroga”. Dal canto suo, il presidente statunitense Joe Biden ha espresso soddisfazione per l’intesa e la pausa nei combattimenti, ringraziando anche “lo sceicco Tamim bin Hamad al-Thani del Qatar e il presidente Abdel-Fattah al-Sisi dell’Egitto per la loro collaborazione nel raggiungimento di questo accordo” oltre a dichiararsi “straordinariamente gratificato” al pensiero della imminente liberazione degli ostaggi.