Gaza, Erdogan è durissimo con Israele: “Crimini contro l’umanità da un mese”

Roma, 3 nov – Recep Erdogan prosegue nelle sue dichiarazioni forti contro Israele e ciò che sta avvenendo sulla Striscia di Gaza. Il presidente turco non le aveva mandate a dire già nelle scorse settimane, ma adesso le affermazioni sono ancora più forti.

Erdogan attacca Israele: “Crimini contro l’umanità da un mese”

Come riporta Tgcom24, Erdogan non fa sconti per quanto sta accadendo a Gaza: “Niente può scusare quello a cui abbiamo assistito dal 7 ottobre e spiegare questa brutalità. A Gaza sono stati commessi crimini contro l’umanità esattamente per 28 giorni”. Il contesto è una conferenza ad Astana, in Kazakistan, durante un ertice degli Stati turchi, come riporta Anadolu. Dal capo del governo turco, una richiesta, ennesima di un cessate il fuoco, proponendo una conferenza di pace internazionale” per porre fine al conflitto in Israele e Palestina. La Turchia, secondo quanto dichiarato da fonti governative, ha inviato 10 aerei con aiuti umanitari destinati a Gaza.

Ankara prova a infilarsi diplomaticamente

Chiaro anche l’intento di Ankara di provare a infilarsi in un eventuale – e ad oggi remoto – processo di pace, in modo non dissimile da quanto avvenuto nel corso del conflitto tra Ucraina e Russia. La strada in questo caso però è ancora più tortuosa, ammesso e non concesso di poter parlare di un cessate il fuoco ad oggi praticamente impossibile.

Alberto Celletti