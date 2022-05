Roma, 2 mag – Germania pronta a dire stop al petrolio russo, secondo quanto riporta Tgcom24.

Germania: da Berlino pronti allo stop al petrolio russo

A parlare è il ministro tedesco per gli Affari economici e l’azione climatica Robert Habeck, nel contesto del Consiglio dei ministri dell’Energia a Bruxelles: “Con un embargo del petrolio russo avremmo un problema locale e ovviamente un aumento dei prezzi e forse le catene di approvvigionamento non sarebbero sicure ma non colpirebbe l’economia nazionale nel suo insieme. Quindi, dopo due mesi di lavoro, posso dire che la Germania non è contraria a un embargo petrolifero alla Russia. Ovviamente è un carico pesante da sopportare, ma siamo pronti a farlo”.

Le perplessità tedesche sul gas

Lo stesso ministro Habeck, qualche giorno fa, aveva ammonito sulle ripercussioni economiche riguardo a uno stop pure del gas proveniente da Mosca. Aveva dichiarato, riferendosi alle previsioni di crescita del Paese per il 2022: “La previsione rivista del governo tedesco per una crescita del 2,2% del Pil quest’anno non presuppone stop dalla Russia, e l’economia della Germania piomberebbe in crisi se uno di questi fattori si verificasse. Dobbiamo essere preparati a pagare questo prezzo”. Insomma, da Berlino dicono sì allo stop al petrolio, ma tentennano – a ragione – sul gas.

Alberto Celletti