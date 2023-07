Governare le identità per uscire dalla palude multirazziale

Roma, 25 nov – Smarriti nel prisma della sovra esposizione mediatica si rischia facilmente di perdere la bussola, di uscire disorientati e al contempo totalmente avvolti da una moltitudine di stimoli a cui si fatica a dare ordine. Questo distacco dalla realtà, dalla concretezza delle cose di tutti i giorni, è una parte oramai costante della vita di oggi, e spesso si fatica a scorgere il confine tra il reale e il virtuale. Quello che è successo con le elezioni presidenziali americane ha messo in luce a un grado ampissimo, per lo meno nel mondo occidentale, un distacco dalla realtà pervasivo e diffusissimo. Tutto ciò chiarisce con grande forza che non esiste preparazione e costruzione del mondo e del domani senza una visione concreta della realtà. Allo stesso tempo, bisogna ammettere che spesso coloro che cambiano le condizioni di vita, coloro che provocano i grandi cambiamenti, sono i sognatori ad occhi aperti, coloro che non si accontentano di lasciar esaurire il reale nel virtuale, ma che, semmai, creano le condizioni affinché il virtuale (l’immaginario) diventi reale. Non sempre il reale è razionale, e non è necessario che lo sia. Ciò che conta è che l’essere umano non perda il contatto con la realtà, pena la perdita di se stesso.

È questa estrema passione per l’irrealtà a produrre un vuoto politico dannoso per tutti i paesi europei. Dipingere una realtà che non esiste, costruire una narrazione del quotidiano basata su episodi, casi singoli, eccezioni ed esempi di gusto puramente morale, non fa che distorcere e disorientare, senza con questo dare gli strumenti per comprendere il tempo che si vive. Questo è un fatto di portata politica epocale. La fine della politica dipende infatti dalla messa in ombra del mondo reale, della storia, a vantaggio di una quotidianità sorretta da molteplici input. Un mondo puntellato ma che si affaccia sull’orlo del precipizio.

Le rivolte e le violenze di immigrati a Parigi come a Milano e Torino, le proteste degli italiani nei quartieri, la difficile convivenza nelle periferie, gli stupri in Germania, Francia, Norvegia, il traffico di droga, armi ed esseri umani e la comparsa di mafie da ogni parte del mondo parlano di una realtà ben diversa da quella raccontata dalle pagine dei giornali o dai servizi televisivi. Il sogno mediatico si sta lentamente sgretolando sotto i colpi non troppo delicati di una pressione sociale in lenta crescita esponenziale. Per pressione sociale si devono intendere i conflitti che a macchia di leopardo si stanno facendo strada nelle città e nei quartieri, prefigurando una condizione di vita che certo non si rispecchia nelle frasi fatte sull’accoglienza e l’integrazione. Come ha rilevato la sociologia, non esiste integrazione se non tra persone appartenenti a culture, storie e tradizioni simili, verso l’altro da sé vi è sempre chiusura e diffidenza: ogni uomo tende a stare coi propri simili (v. P. Scarduelli, Per un’antropologia del XXI secolo, 2005). Questo dovrebbe indurre a riflettere sul significato della parola comunità e su quanto peso essa abbia nella vita di tutti i giorni.

L’Italia è un paese in cui l’immigrazione, per tutta una serie di fattori, si è sempre mossa su numeri contenuti, ma negli ultimi anni il fenomeno è cresciuto in maniera esponenziale e in breve tempo sta conducendo a una situazione che si prefigura insostenibile e pericolosa. Si pensava che il senso d’appartenenza fosse soltanto un’astrazione, che la lingua e le tradizioni fossero sovrastrutture, ma comunque stiano le cose questi elementi continuano a identificare un gruppo umano di fronte a un altro, a distinguerlo e, nel caso, a opporlo. Come anticipato già negli anni ’80 e ’90 da diversi etologi (Irenäus Eibl-Eibesfeldt ed Edward Wilson), il sovrappopolamento e la competizione per le risorse economiche e alimentari sono le principali cause di conflittualità sociale. Si tratta di dati legati al dato biologico, naturale, dell’uomo e che risultano difficilmente “educabili”, se non su distanze molto lunghe e con risultati parziali. Lo spazio, il territorio, conserva la sua preminenza e importanza in quanto è il mondo con cui l’uomo ha immediato rapporto e di cui ha primaria conoscenza e possesso. Credere insomma che le cose andranno bene e tutto si aggiusterà perché tutti sono ormai cittadini del mondo è un’astrazione che appunto non tiene conto del fatto che, spessissimo se non sempre, le tradizioni culturali tendono a ricrearsi un habitat ovunque si trovino, ricollegandosi alla loro origine.

Si insiste oggi sulla necessità di “governare i flussi”, come se questa espressione significasse davvero qualcosa in concreto. Volendo andare a fondo della questione, e volendolo partire da un punto di vista non legato all’oggi, si arriverebbe a pensare che il termine forte, governo, implica un’autorità in grado di porre delle priorità, delle regole, una disciplina alla gestione di un fenomeno che interessa la cosa pubblica intera. Il governo dei flussi dovrebbe allora presupporre una netta definizione dei termini della questione e dei relativi aspetti giuridici. Questo dovrebbe altresì produrre un’applicazione limpida e coerente del diritto concreto, prevenendo qualsiasi deviazione moralistica o individualistica che nulla ha a che vedere con l’oggettività delle leggi e della loro attuazione. Ci si aspetterebbe allora la creazione di rapporti bilaterali coi paesi africani e mediorientali che versano in reali condizioni di guerra, e che in ordine di emergenza si tutelassero in primo luogo i bambini, poi le donne e infine gli uomini. Ancora, governare significa in primo luogo tutelare il tessuto sociale nazionale, dunque bisognerebbe fissare chiaramente delle quote proporzionali di immigrati per provincia, così da evitare in ogni modo il crearsi delle condizioni conflittuali di cui sopra. Queste semplici linee di buonsenso vengono ogni giorno, concretamente, disattese, creando le condizioni per situazioni esplosive che già oggi si fanno strada in varie città e inducono a pensare che Milano sarà la capofila di una dinamica assai negativa.

Parlare di “governo dei flussi” è quindi del tutto insensato alla luce dell’inettitudine e della miopia di amministratori e politici di vario colore e provenienza. Quello che può fare invece il mondo culturale e politico identitario e dissidente è insistere sulla necessità di “governare le identità”, che implica in primo luogo il riconoscimento delle biodiversità e dell’importanza di mantenerle e rispettarle. Per fare ciò bisogna in primo luogo rispettare se stessi e tutto ciò che la propria cultura e storia rappresentano. Da qui si può procedere a una più complessa riorganizzazione di tutto l’assetto politico che comprenda anche le comunità di immigrati. Il riconoscimento delle specificità culturali richiederebbe un impegno e una lungimiranza oggi assenti, ma che potrebbero risultare vitali. Significherebbe cioè inserire organicamente l’altro in un contesto di omogeneità che lo riconosca nella sua differenza e lo valorizzi per questo. D’altra parte, si richiederebbe all’immigrato che sceglie di diventare italiano o europeo lo sforzo di ripensare l’identità e di riconoscersi in principi concreti di base e in limiti che vanno stabiliti in modo chiaro. Il governo delle identità comprende dunque una buona e autentica gestione dei flussi migratori, un controllo netto e deciso su di essi e una applicazione del diritto concreto, ma d’altra parte non si ferma a questo e parte dal presupposto di vitale importanza di appropriarsi attivamente della propria identità culturale, sola forza viva in grado arginare la deriva disgregante di flussi che paiono sempre più fuori controllo.

Francesco Boco