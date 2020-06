Roma, 4 giu – La Chiesa greco-ortodossa interviene a gamba tesa contro il diffondersi della pratica dello yoga – che durante i mesi di confinamento del lockdown ha preso ulteriormente piede tra la popolazione – definendola «assolutamente incompatibile con la nostra fede ortodossa e non ha spazio nella vita dei cristiani» . Lo ha dichiarato il Santo Sinodo, l’organo di governo della Chiesa di Grecia. «E’ un aspetto fondamentale della religione indù, non è solo un esercizio fisico», questo l’avvertimento del Sinodo, precisando di aver deciso di intervenire contro la tecnica ascetica e meditativa originaria dell’India dopo che «vari mezzi di informazione» la raccomandavano come mezzo per «combattere lo stress» durante la pandemia di coronavirus. Il Sinodo auspica, prendendo parola contro questo tipo di attività, che i greci imparino a ritrovare sé stessi mediante la preghiera e la meditazione in seno all’ortodossia cristiana e non con pratiche derivanti da altri culti.

La chiesa cristiano-ortodossa non è stata fino ad ora l’unica a sferrare il proprio attacco allo yoga: c’è il caso del 2015, quando padre Roland Colhoun, parrocco a Derry, nel Nord Irlanda, aveva così avvertito i propri fedeli: «Quando si intraprendono strade fuori dalla sfera del cristianesimo», ha detto, «non si sa a cosa si va incontro. Lo spirito maligno può manifestarsi in varie forme». Queste pratiche «possono aprire la porta a Satana e agli angeli maledetti» e potrebbe portare i cristiani nel «regno delle tenebre».

Padre Colhoun, del resto, altro non aveva fatto che seguire le orme di quanto dichiarato nel 2011 dal decano degli esorcisti italiani, padre Gabriele Amorth, il quale spiegò al Telegraph che «pratiche orientali apparentemente innocue come lo yoga sono subdole e pericolose. Pensi di farle per scopi distensivi ma portano all’ induismo. Tutte le religioni orientali sono basate sulla falsa credenza della reincarnazione». Infine come non citare le dichiarazioni del Papa Emerito Benedetto XVI; quando era cardinale Joseph Ratzinger lanciò infatti l’allarme contro yoga, zen e altre forme di meditazione trascendentale che potrebbero «degenerare in un ‘culto del corpo’ che svaluta la preghiera».

