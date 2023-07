Roma, 12 lug – In bici al summit sul cilma. Peccato che, come emerso, il tutto sia accompagnato dalla scorta di due automobili di grossa cilindrata. Protagonista della ridicola scena è il ministro spagnolo per la Transizione ecologica Teresa Ribera.

In bici per il clima, ma accompagnata da due automobili

Una scena a cui manca soltanto la colonna sonora del Benny Hill Show. Neanche Nicola Fratorianni e Angelo Bonelli sono arrivati mai a tanto. Teresa Ribera, il ministro spagnolo ambientalista, decide di fare il fenomeno. Fenomeno da baraccone, sia ben chiaro, perché solo così si può definire la scena ripresa a Vallalolid, in Spagna, lo scorso 10 luglio. La Ribera, infatti, ha raggiunto la sede del Consiglio informale dei ministri Ambiente ed Energia dell’Ue pedalando. Magari si illudeva di lanciare chissà quale messaggio sulla riduzione delle emissioni, ma il risultato è stata una Pelé. Nel senso di gioco di prestigio, ma non certo di livello come quello che, nel calcio, esibiva il celebre campione brasiliano. Perché? Semplice: il ministro tanto austero si fa precedere e seguire da due automobili, perfino di grossa cilindrata. E qualcuno potrebbe già ironizzare: “magari vanno ad aria”.

Quando si pensa ai mali dell’Italia, ci si può consolare con la Spagna



La classe dirigente spagnola non è nuova a peripezie stravaganti e ridicole. Dall’intero mandato del sindaco di Barcellona Ada Colau e le sue derive trans, al suo portavoce che provocatoriamente, anni fa, si era messa ad urinare per strada, a figure francamente imbarazzanti come gli ex premier Jose Luis Zapatero e Mariano Rajoy. Sulle derive fucsia, egologiste e arcobalenate i deliri si sono poi sprecati negli ultimi decenni. La Ribera, insomma, è la degna ultima rappresentante di una politica, quella iberica, che forse fa rivalutare perfino quella italiana. E ora: tutti in bici per il clima, ma con le potenti auto a supporto!

Stelio Fergola