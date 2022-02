possono dividere il dormitorio con bambine di quinta elementare. E nessuno può opporsi, è la legge. Roma, 22 feb — In quel meraviglioso pozzo senza fondo di inclusione e correttezza politica che è la California, insegnanti e accompagnatori di scolaresche uomini trans e non binari, se si identificano come donne,. E nessuno può opporsi, è la legge.

Insegnanti non binari dormono con le bambine

Succede, per esempio, alla Weaver Elementary School di Los Alamitos, in California, dove i genitori delle piccole alunne si sono infuriati con il distretto scolastico locale dopo aver appreso che ad alcuni accompagnatori e insegnanti, biologicamente maschi ma identificatisi come «non binari», era stato permesso di dormire nelle camerate in cui soggiornavano bimbe di quinta elementare. Il raccapricciante episodio ha avuto luogo in un campo estivo di scienze organizzato dalla scuola nella Contea di San Bernardino, secondo quanto riporta il sito KTLA. Secondo quanto riferito dai genitori, le bambine — piuttosto traumatizzate — avevano raccontato che alcuni tutori maschi non-binari — gente che pretendeva gli si rivolgesse la parola utilizzando i pronomi personali they-them — avevano dormito per tre notti nei capanni riservati alle alunne.

E’ la legge