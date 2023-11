Israele, carri armati nell’ospedale di al-Shifa. Hamas: “Crimine contro l’umanità”

Roma, 15 nov – L’esercito di Israele entra pure nell’ospedale principale di Gaza. La guerra è guerra e chi dice il contrario vive in una dimensione poco reale. Certo è che, anche in guerra, possono esistere delle convenzioni o dei limiti, dei minimi aggiramenti. Tel Aviv sembra averli messi tutti da parte, o quasi, senza troppi complimenti. E allora via all’assedio pure all’ospedale di al-Shifa, certamente con delle motivazioni ufficiali (tra cui quelle relative ai comandi di Hamas nascosti anche in strutture mediche) ma con una foga che si percepisce solo dalle notizie che, ormai copiosamente, provengono dal Medio Oriente.

L’esercito Israele entra nell’ospedale di Al Shifa

Come riporta l‘Ansa, sono oltre 100 i soldati dell’esercito israeliano entrati nella struttura. A riferirlo, un testimone che ha parlato alla Bbc direttamente dall’ospedale, Khader Zaanoun. L’uomo ha confermato anche la presenza di mezzi pesanti: “Ho visto sei carri armati all’interno dell’ospedale e più di un centinaio di soldati del commando, sono entrati nel pronto soccorso principale, alcuni soldati erano mascherati e urlavano in arabo ‘non muoverti, non muoverti'”. Perfino gli Stati Uniti, pur in un contesto di dichiarazioni ovviamente retoriche che lasciano il tempo che trovano, non può difendere ufficialmente l’azione israeliana. E così l’invasione militare di una struttura medica non può che far emettere parole di sbigottimento. “Non vogliamo vedere uno scontro a fuoco in un ospedale”, dice un portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca sempre secondo le notizie riportate dalla Bbc.

Hamas: “Crimine contro l’umanità”. Poi l’appello: “Salvate i pazienti”

Il ministro della Sanità palestinese Mai Al-Kaila ha così commentato: “Le forze di occupazione israeliane stanno commettendo un nuovo crimine contro l’umanità, il personale medico e i pazienti assediando e bombardando il complesso medico di Al-Shifa, a ovest di Gaza City”, ripreso dall’agenzia Wafa. Poi l’appello, tramite il portavoce Ashraf Al-Qudra: “All’interno del complesso di Shifa ci sono 1.500 membri del personale medico e circa 7.000 sfollati. Facciamo appello a tutti i Paesi affinché intraprendano azioni urgenti per salvare i pazienti all’interno del Complesso Shifa”.

Alberto Celletti