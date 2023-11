Pd: “Il governo umilia i lavoratori”. Voi li distruggete da sempre, cari dem

Roma, 15 nov – Il Pd che fa finta di difendere i lavoratori, lo diciamo spesso, fa ridere. Ogni tanto, però, quando le dichiarazioni si susseguono, quando diventano troppe e francamente asfissianti, scatta quel meccanismo di offesa, relativa a quell’insulto all’intelligenza che nessuno vorrebbe mai subire. Si va letteralmente in overdose, e lo sfogo diviene naturale.

Il Pd non può dare lezioni a nessuno su come difendere i lavoratori

Si tratta di un’ovvietà, visto che la storia parla chiaro. Parla chiaro quella del Pd ma anche dei suoi progenitori, Ds e coalizione de “l’Ulivo” in primis. Ovvero coloro che hanno oggettivamente devastato i diritti dei lavoratori tra anni Novanta e quegli scampoli di Duemila in cui sono stati al governo. Ben di più del cattivissimo Silvio Berlusconi, il quale per carità, probabilmente avrebbe fatto lo stesso ma oggettivamente si trovò davanti al piatto già distrutto, tra contrattazioni e devastazione del settore pubblico italiano. Ora, sulla nota questione dello sciopero generale che secondo il Garante “non può essere generale” con spallucce di Cgil e relativi compagni cammuffati, il Pd, per bocca di Elly Schlein, prova a recitare il ruolo di difensore del lavoro, rigorosamente dall’opposizione, ovvero quando è facile e comodo per tutti. E così è il cattivissimo governo Meloni che “umilia i lavoratori”.

Non essere credibili

No, il Pd che accusa gli altri di umiliare i lavoratori non si può leggere, sentire e nemmeno concepire. È un’umiliazione, questa sì, della coscienza, della logica e di un minimo di percezione della realtà. Una realtà che è piatta, sia chiaro, tra una destra e una sinistra (chiamiamole così per convenzione) troppo spesso simili su troppe questioni. Ma in cui – è oggettivo – la destra mostra una minima percezione sociale che a sinistra è completamente assente, cammuffata da varie Bella ciao, pastasciuttate ed altre idiozie anacronistiche per colmare il vuoto di una proposta che non c’è mai stata, se non a tinte arcobalenate che nulla c’entrano con i problemi reali della gente. Tanto è che a destra si raccolgono spesso i voti operai che in teoria dovrebbero essere patrimonio della sinistra. Che poi i risultati siano poco diversificati, non c’è dubbio.

Stelio Fergola