Roma, 27 mag – L’Italia è il Paese del furto impunito, almeno a giudicare dai dati Cgia riportati dal Secolo d’Italia, preoccupanti a dir poco per chi, sulla sicurezza, fa sempre meno affidamento.

La denuncia Cgia: il 72% di chi ruba è impunito



Secondo quanto pubblicato dalla stessa Cgia, quasi 3 furti su 4, ovvero il 72,3% del totale, restano impuniti. Il che comporta anche una perdita economica consistente per chi li subisce di un valore che si aggira intorno ai 3 miliardi di euro l’anno. Il problema, come si poteva dedurre, riguarda soprattutto commercianti e artigiani: il loro negozi sono stati derubati 56.782 nel 2021, con un aumento del 10,8% in più rispetto al 2000. Parcellizzando, si arriva a 156 rapine al giorno, 6,5 furti all’ora e 1 ogni 9 minuti. Nel report si legge: “La difficoltà di consegnare alla giustizia coloro che si sono resi responsabili di questi illeciti sta diventando ormai cronica e, probabilmente, sta ”condizionando” anche le statistiche. Non è da escludere, infatti, che la riduzione del numero delle denunce registrato negli ultimi anni prima dell’avvento del Covid, non sia riconducibile a una ritrovata sicurezza, ma a un atteggiamento di sfiducia delle vittime nei confronti delle istituzioni che li ”spinge” a non denunciare alle autorità giudiziarie il danno subito”.

Milano la città più colpita

Ovviamente, c’è una distribuzione del “furto impunito” rigorosamente basata sulla popolosità dei centri urbani, ed è scontato che siano quelli grossi i più interessati dal fenomeno. Sorprende che le province più prese d’assalto dai ladri siano quelle del centronord: Milano, Parma, Bologna, Rimini, Imperia, Firenze e Torino. Il capoluogo lombardo, in particolare, è al vertice di questa ben poco invidiabile classifica. D’altronde, che Milano sia una città allo sbando in quanto a sicurezza non è certamente una sorpresa, visto l’andazzo degli ultimi anni.