Roma, 13 apr – Il Ministero dell’economia e finanza ha comunicato il calo del reddito medio, il quale si aggira intorno al -1,1% annuo ( per un valore medio di circa 21.570 euro ), il tutto va inserito nel reddito complessivo totale dichiarato nel 2020 che ammonta a più di 8651,1 miliardi di euro ( -19,4 miliardi rispetto all’anno precedente). La situazione che si riesce a delineare dalle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti è una generale situazione di perdità di ricchezza, nella quale gli italiani sono sempre più poveri; inoltre anche nel 2020 rimane cospicua la distanza economica tra Nord e Sud del paese, una condizione che nessun governo sembra riuscire a risanare.

I numeri delle dichiarazioni sul reddito

Analizzando i dati del Mef sui contribuenti per fasce di reddito, si nota che solo il 4% ha dichiarato più di 70mila euro, andando così ad allargare le percentuali delle altre fasce di reddito complessivo: il 27% dei contribuenti si colloca nella classe fino ai 15mila euro, il 70% circa nella fascia compresa tra i 15mila e i 70mila euro. Per quanto riguarda le partite Iva si è registrata una marcata contrazione di tutti i principali dati, in particolare per quanto riguarda il volume d’affari si è registrato intorno ai 3.195 miliardi di euro, pari ad un calo del 10,2%.

Poveri e debiti in aumento

In generale, riflettendo sui dati emersi dalle analisi del Mef, si riscontra una povertà in aumento per le famiglie italiane, causata dalle scellerate misure anti-Covid che ci hanno accompagnato negli ultimi anni e che hanno contribuito ad affossare ancora di più un’economia italiana in crisi già da tempo, con la conseguenza di nuovi indebitamenti e strozzinaggi da parte dell’Unione europea. Tutte le chiusure, le restrizioni e limitazioni, oltre che la politica debole e impaurita che ci ha caratterizzato durante la pandemia, hanno reso l’Italia una nazione non più autosufficiente e quella che una volta era una potenza un fanalino di coda di un treno diretto verso il baratro.

Andrea Grieco