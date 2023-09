Kiev, altre esplosioni: cosa sta succedendo in Ucraina

Roma, 21 sett – A Kiev il peso dell’Ucraina sconvolta dallla guerra si fa sentire con energia. Il conflitto è in piedi da un anno e mezzo ormai e promette di poter raggiungere l’infelice secondo compleanno nel prossimo febbraio.

Kiev, Ucraina di nuovo sotto attacco, senza sosta

Secondo quanto riportato dall’Ansa , Kiev e l”Ucraina sono stati oggetto di un pesante attacco stamattina, con forti esplosioni nella capitale ucraina oltre che fuori dalla città, come affermano anche i media locali. Non solo Kiev è stata sotto attacco, ma anche Kharkiv, dove le autorità cittadine e regionali hanno riferito di altre deflagrazioni. Da parte sua, Mosca dichiara che le difese aeree russe hanno evitato una controffensiva ucraina per mezzo di droni: 19 sarebbero stati quelli abbattuti sul Mar Nero e sulla Crimea, ed altri tre sulle regioni russe di Belgorod, Kursk e Oryol.

Verso i due anni di guerra

Si procede a passo veloce verso i due anni di conflitto, senza che vi sia una soluzione utile a portare a un processo non si pensa neanche di pace, ma per lo meno di cessate il fuoco. Gli stessi accordi sul grano, prima stabiliti, poi chiusi, poi forse riaperti ne sono una dimostrazione. Per non parlare delle costanti minacce di possibili “allargamenti” delle ostilità, spesso fugati ma sempre in agguato.

Alberto Celletti