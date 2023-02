Roma, 20 feb – La Corea del Nord lancia missili ma accusa gli Usa. Questo il riassunto, dopo l’ultimo, ennesimo test nell’Oceano Pacifico da parte di Pyongyang. E dal Giappone lanciano l’allarme.

Corea del Nord, altri missili nel Pacifico: “Ma la colpa è degli Usa”

Come riporta Tgcom24, la Corea del Nord attacca gli Usa in modo abbastanza diretto. Niente che non sia avvenuto in passato, ma almeno di recente i ripetuti “test missilistici” di Pyongyang erano stati effettuati con discreta noncuranza e un silenzio piuttosto grottesco. A riferire le dichiarazioni del governo nordcoreano sono i militari della Corea del Sud, che avevano organizzato insieme agli americani delle esercitazioni aeree congiunte. Non gratuite ma sempre di “risposta” a precedenti iniziative dello Stato guidato da Kim Jong Un. Proprio la sorella del “supremo leader” commenta gli ultimi lanci in questo modo: “L’utilizzo del Pacifico come poligono di tiro dipende dalle azioni delle forze americane”, attaccando in modo esplicito gli Stati Uniti.

Tokyo chiede riunione di emergenza all’Onu



Dal Giappone, intanto, si preoccupano. Comprensibilmente, perché al di là di qualsiasi fasulla “prova di forza” e del fatto che nessuno sia interessato a un conflitto, i ripetuti “test” nel mare che interessa proprio lo Stato del Sol Levante possono sempre portare a qualche incidente e ad eventuali reazioni a catena. Così il ministro della difesa giapponese, che denuncia il lancio nordcoreano di due missili alle 6:59 e alle 7:10 di stamattina (ora locale) ha inviato una protesta formale rivolta alla Corea del Nord, tramite i canali diplomatici di Pechino. Fumio Kishida, il premier giapponese, ha annunciato la richiesta di una convocazione di una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza Onu. La quale, ovviamente, fa la sua parte e condanna, per bocca del segretario generale Antonio Guterres.

Alberto Celletti