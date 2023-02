Roma, 20 feb – “Violenza squadrista”, “agguato fascista”, “aggressione dell’estrema destra”. Stando alle dichiarazioni degli esponenti politici di sinistra e ai titoli della gran parte dei giornali, non ci sono dubbi: a Firenze è andato in scena un assalto in piena regola da parte di un gruppo di “picchiatori neri” nei confronti di inermi “studenti”. Dopo quanto accaduto sono stati identificati dalla Digos sei ragazzi di Azione Studentesca, in seguito a un parzialissimo video diffuso sui media.

“Le analisi e l’approfondimento di quanto accaduto ieri davanti al liceo Michelangiolo rende sempre più drammatica l’aggressione politica di stampo fascista subita dagli studenti del collettivo Sum a cui va la mia profonda solidarietà”, ha dichiarato senza indugio il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. “Aggressione squadrista”, perché “è evidente che questi studenti sono stati aggrediti, e non sono affatto gli aggressori”, ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella. Tutto chiaro insomma, con tanto di analisi approfondite che gli amministratori dem hanno fatto da soli, subito, senza lasciare spazio a dubbi. Inutile dire che al coro delle condanne e dell’evocazione della matrice “fascista”, si è unita immediatamente la grancassa retorica dei politici e dei giornalisti di sinistra. Indagatori dell’incubo neanche fossero Dylan Dog.

Firenze, altro che agguato fascista: ecco il video che smonta la balla della sinistra

Ma le cose sono andate davvero così? E’ sul serio questa la chiara dinamica dell’accaduto? In realtà per non abboccare all’amo basterebbe far circolare un video, che vi mostriamo e che smentisce la fulminea ricostruzione della sinistra. E pure le nostre fonti ci dicono che no, quanto avvenuto davanti al liceo Michelangiolo di Firenze non può essere derubricato ad aggressione. C’è stata semmai una rissa tra studenti di destra e di sinistra.

Ma quali adulti che picchiano minorenni

Surreale è stata poi la ricostruzione immediata di alcuni noti faziosi di sinistra. “Militanti fascisti adulti questa mattina hanno compiuto una spedizione punitiva fuori al liceo Michelangelo di Firenze”, ha scritto su Twitter il deputato Pd Alessandro Zan, “aggressione fascista in piena regola di adulti ai danni di studenti”. Gli ha fatto eco, puntuale come un orologio svizzero, l’impareggiabile Tomaso Montanari: “È un pestaggio unidirezionale di adulti di Azione Studentesca contro ragazzi minorenni di una scuola”. E ancora, Carlo Rutigliano, segretario regionale di Articolo Uno: “Adulti che picchiano studenti davanti ad un liceo”. Peccato che, stando a quanto rilevato dalla Digos, i presunti autori dell’aggressione sono in realtà sei giovani di Azione Studentesca: tre di loro sono minorenni e il più grande è un ventenne. Certifichiamo un’altra balla della sinistra dunque.

Di chi è la colpa?

La stampa di sinistra omette poi di menzionare quanto accaduto la settimana scorsa, quando di fronte al liceo Pascoli di Firenze quindici militanti di sinistra, armati di cinture e incappucciati, si erano palesati di fronte a giovani di destra che stavano tranquillamente svolgendo un volantinaggio per il Giorno del Ricordo. In quel caso soltanto l’intervento dei professori ha evitato l’aggressione in piena regola. Solita storia insomma, perché puntualmente qualche fanatico antifascista prova a impedire ai militanti di destra di svolgere una legittima attività politica. Il contrario non accade mai. Ed è su questo, semmai, che dovrebbe riflettere davvero la sinistra che a ogni piè sospinto urla sguaiatamente alle “aggressioni fasciste”.

Eugenio Palazzini