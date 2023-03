Roma, 31 mar – Ignazio La Russa apre alle adozioni gay. Quanto meno, lo fa in linea di principio, come riportato dal Secolo d’Italia. Dichiarazioni diametralmente opposte a quelle pronunciate tempo fa sullo stesso tema.

La Russa e l’apertura alle adozioni gay



Il presidente del Senato esordisce così nell’intervista rilasciata a Libero: “Se due persone si vogliono bene e vogliono un figlio come fai a non comprendere questo sentimento? Ma quando dicono che per il bambino non cambia nulla si confonde il loro desiderio con quello del figlio”. Dunque ponendo un minimo di contestazione alle pretese Lgbt, se non altro. Poi però estende il discorso, arrivando a dichiararsi addirittura combattuto sulle adozioni gay: “Nelle adozioni, invece, già ora ci sono tanti step. Io dico meglio le coppie di genitori di sesso diverso, poi può starci anche valutare per le coppie gay. L’importante è che non sia ‘oggi chiedo questo, domani chiedo quest’altro per ottenere ancora di più”. Singolare, sull’ultima frase e al di là di qualsiasi valutazione sulle parole, di come il presidente del Senato faccia finta di non notare come ha funzionato la società liberale negli ultimi 50 anni.

Maggioranza colabrodo

Al netto delle dichiarazioni di La Russa colpisce la situazione di una maggioranza che al momento è a tutti gli effetti un colabrodo sugli assalti culturali della sinistra. Salvando la “lotta all’utero in afitto” peraltro controbilanciata da due questioni che culturalmente gli sono funzionali, come l’apertura al Ddl Zan o – per l’appunto – alle adozioni da parte di coppie omosessuali.

Alberto Celletti