Roma, 27 ago – Potevano i miliardari sportivi della Nba sottrarsi alla montante ondata di indignazione per il ferimento di Jacob Blake ad opera della polizia? Evidentemente no, la tentazione era troppo forte e infatti, nella giornata di ieri, i Milwaukee Bucks hanno pensato bene di boicottare la loro partita, seguiti a ruota da sportivi di altre discipline come il tennis, il football e il baseball. Milwaukee sorge ad appena cinquanta chilometri da dove il pregiudicato Jacob Blake è rimasto ferito durante un fermo.

Si tratta della prima volta nella storia americana che le principali discipline sportive rimangono paralizzate per motivazioni politiche. Incredibilmente, un fatto del genere non era avvenuto nemmeno negli anni delle grandi battaglie per i diritti civili che si sono dipanate tra gli anni Cinquanta e Sessanta del XX secolo; ma ci si arriva oggi, nel protestare in nome di quelli che – criticabile o meno l’operato della polizia – rimangono dei criminali, con alle spalle, per altro, dei crimini particolarmente odiosi. Nel caso di Blake, la violenza in danno di una minorenne, il che, ci sarà consentito, lo rende molto diverso dal paradigma di un perfetto esempio per i diritti civili.

Ma, si sa, gli sportivi non vanno troppo per il sottile; e prendendo esempio dai giocatori del Milwaukee, la Nba è stata costretta a rinviare altre due gare, Houston-Oklahoma City e Los Angeles Lakers-Portland, in cui tutti gli atleti si sono dimostrati solidali con la «causa». Dal basket si è passati quindi, con una diffusione a macchia di leopardo, anche nel baseball, con i Milwaukee Brewers, concittadini dei Bucks, che si sono rifiutati di scendere in campo contro Cincinnati. Non va meglio nel football, nella cui Lega si è arrivati ad annullare cinque delle sei partite in cartellone.

Come in tutte queste campagne, in cui impegno politico e sprezzo del ridicolo spesso sono separati da una linea molto sottile, è dagli sport individuali – a cui pure la campagna si è traslata – che ci arriva l’assai significativo tweet della tennista giapponese Naomi Osaka, la quale, annunciando di non avere la minima intenzione di disputare la semifinale degli Western & Southern Open Usa ha twittato, nientemeno, «prima di essere una atleta, sono una donna nera». L’associazione tennis Usa ha fermato tutti gli incontri previsti per la giornata di oggi, assecondando quindi la richiesta della tennista nipponica.

Cristina Gauri