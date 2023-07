L’ondata di maltempo e incendi travolge l’Italia: cinque regioni in stato di emergenza

Roma, 26 lug – Il maltempo in Italia non cessa di riservare brutte sorprese, dopo i disastri avvenuti nel maggio scorso. Altre regioni andranno in stato di emergenza a pochi giorni dall’inizio del mese di agosto, come riporta Tgcom24.

Maltempo e incendi: l’Italia è in emergenza perenne

Sono cinque le regioni che si avviano allo stato di emergenza, per ragioni diverse: al Nord le tempeste, al Sud gli incendi. Lombardia e Sicilia sono protagoniste di questa difficilissima estate. Nella regione insulare i roghi si sono molltiplicati da Palermo, a Catania, fino ad arrivare a Taormina. Le ultime 24 ore sono state complicatissime, al punto da produrre quasi 2mila sfollati. Al Nord in grande difficoltà per i nubifragi anche il Veneto, una delle due regioni settentrionali a chiedere a gran voce misure di contenimento serie. Sarà il Consiglio dei ministri odierno a decidere per l’emergenza, per un meteo estremo che ha finora prodotto cinque morti. I danni del maltempo, del resto, producono infiniti problemi alla già martoriata economia italiana, se si pensa a ciò che hanno generato a maggio le alluvioni in Emilia Romagna.

La Sicilia in fiamme



Se il Nord affoga nell’acqua, il Sud va a fuoco. Il maltempo in Italia si divide con la situazione incendiaria delle temperature elevate. In Sicilia è stata un’altra notte di preoccupazione e di paura, con centinaia di focolai che attendono di essere spenti. In questo momento, la riserva naturale di Pergusa brucia, tanto che gli abitanti della zona sono fuggiti all’esterno delle loro abitazioni per la paura. Vigili del fuoco, forestale e protezione civile sono sul posto. Il terrore è memore dei roghi di due anni fa, quando le fiamme avevano sfiorato un centro abitato. Ma non finisce qui: sull’autostrada Palermo – Catania, all’alezza di Ponte Cinque Archi, altre fiamme sono divampate, al punto da far deviare il traffico stradale per precauzione.

Alberto Celletti