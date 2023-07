Stipulare l’assicurazione per la propria auto: alcuni consigli per effettuare la scelta migliore

Tutti i possessori di un’automobile una volta ogni anno si devono confrontare con il rinnovo della propria polizza auto e spesso ci si interroga su come effettuare la scelta migliore. Da una parte notiamo la ricerca del risparmio, dettata anche dalla crescente crisi economica e dalle spese che le famiglie devono sostenere periodicamente. L’inflazione ha portato infatti ad un aumento del costo della vita annuo di circa 2.000 € per i nuclei composti da 3 persone e per questo motivo anche la polizza auto è un aspetto su cui è importante farsi due conti per vedere se si riesca a limare qualcosa.

In questo articolo cercheremo di fornirvi alcuni consigli su come effettuare la scelta migliore, vedendo in particolar modo quali siano i canali di acquisto disponibili e gli elementi da prendere maggiormente in considerazione.

Assicurazione auto online o con agente di persona?

Una delle forti tendenze nate negli ultimi anni è quella di cercare le assicurazioni per i propri veicoli direttamente online. Moltissime compagnie sono nate per lavorare solamente tramite questo canale, che offre enormi possibilità di risparmio sia per i consumatori che per le aziende che erogano tale servizio. È possibile generare un preventivo in pochi secondi tramite i principali portali di comparazione per poi scegliere la polizza migliore per le nostre esigenze, puntando così sul risparmio, anche se non sempre sono incluse tutte le coperture di cui abbiamo bisogno e spesso potremmo trovare alcune insidie che vedremo nel prossimo paragrafo.

Alternativa molto valida è quella di sfruttare le piattaforme online messe a disposizione dalle compagnie storiche italiane. Anche queste ultime hanno dovuto adeguarsi infatti a questo trend e per questo motivo offrono l’opportunità ai propri clienti di generare un preventivo sul loro sito web ufficiale in pochi click.

Un esempio è Unipolsai che mette a disposizione una pagina per generare direttamente online dei preventivi assicurazione auto in modo semplice e veloce. Tramite la pagina appena menzionata che ci sentiamo di consigliarvi, potrete provare voi stessi ad inserire i vostri dati e valutare così la compagnia e le tariffe proposte con quelle presenti sul mercato.

Ricordiamo però che il premio assicurativo non è tutto e bisogna valutare anche altri aspetti.

Come scegliere l’assicurazione auto migliore

Prima di precipitarvi a stipulare la vostra polizza basandovi solamente sul fattore del prezzo, dovreste anche valutare quali siano le condizioni contrattuali che vi vengono proposte. Ad esempio è possibile che siano presenti clausole relative alla rivalsa dopo che la compagnia avrà pagato i danni da voi provocati in un incidente con colpa.

Oppure potrebbero essere presenti delle franchigie o degli scoperti. In questi casi il risarcimento di un danno non verrebbe totalmente coperto dall’assicurazione, ma ricadrebbe in parte sul contraente della polizza. È anche opportuno valutare l’installazione di una black box (o scatola nera), in quanto permetterebbe di godere in molti casi di premi assicurativi più bassi, avendo la compagnia la possibilità di ottenere molto rapidamente dei dati attendibili riguardo il vostro comportamento alla guida in caso di sinistro. Se non sapete che cosa sia la black box vi suggeriamo anche di leggere questo interessante articolo di approfondimento.

Il bonus protetto

Il bonus protetto riguarda una clausola che permette al contraente della polizza di non perdere la propria classe di merito che si è maturata anche nel caso in cui avvenga un sinistro con colpa. Come saprete le compagnie assicurative basano i loro premi sulla base del sistema bonus – malus (di cui potrete comprendere bene il funzionamento in questa pagina), ma usufruendo di questo vantaggio è possibile conservare la propria classe di merito anche nel caso in cui fossimo noi ad avere più del 50% della colpa di un incidente.

Questo aspetto vale solamente se decidiamo di rinnovare la nostra polizza all’interno della compagnia assicurativa anche per l’anno successivo. Se invece decidessimo di cambiare compagnia, il malus ricadrebbe sulla nostra classe di merito, portandoci così ad avere un premio maggiore con il nostro nuovo fornitore della polizza.

Valutare eventuali polizze temporanee

È possibile che anche se si è possessori di un’auto, il suo utilizzo non giustifichi un premio elevato da dover pagare annualmente. La Legge prevede però che qualunque veicolo sosti in strada debba essere assicurato almeno con l’RC, anche se utilizzato con poca frequenza. Per questo motivo potrebbe essere opportuno valutare una polizza temporanea, che può durare da pochi giorni a 6 mesi. Potremmo quindi decidere di tenere la nostra auto parcheggiata in un luogo privato ed attivare la copertura solamente in caso di utilizzo.

Alternativa molto valida è quella dell’assicurazione chilometrica, molto interessante nel caso si percorressero meno di 7.000 chilometri all’anno con l’auto. In questo caso il risparmio potrebbe anche raggiungere il 30%, anche se comunque dobbiamo notare che entrambe le polizze appena menzionate prevedano un premio base di partenza superiore rispetto all’assicurazione tradizionale con durata di 12 mesi.