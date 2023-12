McDonald’s assaltati: quanta miseria per un panino a metà prezzo (VIDEO)

Roma, 1 dic – Nella giornata di ieri migliaia di persone, soprattutto giovani, hanno preso d’assalto i vari punti McDonald’s in tutta Italia creando, oltre che numerosi blocchi del traffico, file chilometriche ed assurde resse. Tutto questo per una semplice offerta lanciata dal colosso del fast food americano che consisteva nella possibilità di acquistare un Crispy McBacon, particolare panino di punta della multinazionale, e menù grande a soli tre euro (meno di metà prezzo rispetto al normale).

Code chilometriche nei McDonald’s

L’evento che ha creato tale scalpore è stato l’inizio dei cosiddetti “Winterdays”, promozioni di McDonald’s sui prodotti per tutto il periodo natalizio. Decine di video condivisi sui social mostrano scene di vera e propria follia collettiva. Da Brescia e Milano a Bari, passando per Ferrara e Roma, code apocalittiche senza sosta dal mattino alla sera solo per mangiare un panino.

La miseria del nostro tempo

La mobilitazione e la lotta per un menù a metà prezzo di una multinazionale simbolo dello sfruttamento e della globalizzazione mostra la miseria umana e culturale del nostro tempo. Il mito del consumismo è diventato ormai l’unico in grado di smuovere le masse e farle attivare, pervadendo le passioni e gli istinti individuali. Il meccanismo psicologico (in questo caso vincente) impone il dogma “non puoi vivere senza”, classico imperativo che accompagna il lancio di ogni nuovo prodotto del capitalismo postmoderno, che esso sia un panino o il nuovo IPhone di turno.

Andrea Grieco