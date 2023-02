Roma, 9 feb – Tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron occasionalmente si riaccendono le scintille. E stavolta è il presidente del Consiglio italiano ad essere polemica con quello francese. La materia del contendere è l’ennesimo sgarro francese contro l’Italia, riguardante l’invito del presidente Volodymyr Zelensky a Parigi.

Meloni dura su Macron: “Inopportuno vertice con Zelensky”

Meloni critica apertamente Macron per quello che è l’ennesimo sgambetto transaplino all’Italia. Così il premier si esprime riguardo l’invito di Zelensky a Parigi con parole molto secche e poco interpretabili: “Mi è sembrato inopportuno”, dice prima della partecipazione ai lavori del Consiglio europeo a Bruxelles. Il presidente del Consiglio punta sull’unità europea, in questo caso, rimarcando che “la nostra forza è la compattezza”. Una compatezza minata dal capo dell’Eliseo, in modi poco costruttivi i quali “rischiano di andare a discapito della causa comune”. Dopo la questione riguardante i clandestini che ha tenuto banco lo scorso autunno, in cui il capo del governo italiano aveva tenuto un atteggiamento tutto sommato diplomatico, adesso c’è una frecciata diretta ai comportamenti dei presunti “cugini” d’oltralpe.

Vertice a tre senza il premier italiano



La cena è tra Macron, Zelensky e il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Niente Meloni, e la cosa non può non risuonare, nelle comunicazioni di un premier che su questo tema non può evitare di differenziarsi rispetto a chi lo ha preceduto. Il presidente francese non lo aveva neanche comunicato a chi di dovere, ovvero a Palazzo Chigi. Uno sgarbo tosto: non il primo che la Francia manifesta ai nostri danni. Che in realtà è proprio del cosiddetto “asse franco-tedesco” in generale, dal momento che i due Paesi sono anche andati di comune accordo, tramite i loro ministri dell’Economia Bruno Le Maire e Robert Habeck, in visita ufficiale negli Usa. Un atteggiamento che ha irritato il nostro titolare del dicastero economico Giancarlo Giorgetti, il quale ha commentato in moto altrettanto duro: “Se lo avessimo fatto noi ci avrebbero dato dei sovranisti e degli anti-europei. Saremmo finiti sotto processo”.

Alberto Celletti