Roma, 4 mag – Ci risiamo, dal governo francese arriva un nuovo attacco a gamba tesa contro il nostro esecutivo e in particolare contro il primo ministro Giorgia Meloni. Secondo il ministro dell’Interno transalpino, Gérald Darmanin, il premier italiano è “incapace di risolvere i problemi migratori” dell’Italia. Intervistato da RMC relativamente ad alcune dichiarazioni del Rassemblement National sulla situazione alla frontiera franco-italiana, Darmanin ha affermato che “la signora Meloni” che guida “un governo di estrema destra scelto dagli amici della signora Le Pen, è incapace di risolvere i problemi migratori per i quali è stata eletta“. Poi Darmanin ha rincarato la dose, dicendo che la Meloni “è come Marine Le Pen, dice ‘vedrete questo, vedrete quello’ e quello che vediamo è che l’Italia sta vivendo una grave crisi migratoria”. E ancora: “C’è un vizio nell’estrema destra ed è quello di mentire alla popolazione”.

Attacco del ministro francese alla Meloni, a rischio missione Tajani

A questo punto, è a rischio la missione del ministro degli Esteri Antonio Tajani? L’agenda di quest’ultimo prevede infatti un incontro con la collega francese Catherine Colonna. Importante bilaterale, calendarizzato da tempo. Stando a quanto riferito dall’Ansa, dalla delegazione del ministro è trapelato subito che il viaggio di Tajani potrebbe essere cancellato se non vi sarà a breve un chiarimento “deciso e definitivo” da parte del governo francese, dopo le dichiarazioni “offensive e totalmente inaccettabili” di Darmanin.

Poco fa, Tajani ha confermato che non andrà a Parigi. Missione saltata dunque.

Cosa c’è dietro le parole di Darmanin

Al netto dell’inguaribile spocchia di certi politici francesi che spesso emerge e finisce per renderli antipatici anche ai più diplomatici, dietro l’uscita del ministro Darmanin c’è senz’altro una questione interna alla politica francese. Il governo Macron è in profonda crisi di consensi, non solo per la contestatissima riforma delle pensioni che ha visto un’ondata di proteste di piazza nelle principali città d’Oltralpe, ma anche per le incertezze proprio sulla gestione dell’immigrazione. Fortemente incalzato dal partito di Marine Le Pen, con il vento in poppa stando agli ultimi sondaggi. Non a caso, in un’intervista rilasciata al quotidiano Le Parisien appena dieci giorni fa, il presidente francese ha “avvertito” che se il suo governo non riuscirà a fornire adeguate risposte al Paese, il leader del Rassemblement National arriverà al potere in Francia. Ora, è senz’altro vero che l’esecutivo italiano potrebbe e dovrebbe fare di più per frenare i flussi migratori – basti osservare i dati che riportiamo oggi su questo giornale -, ma è altrettanto chiaro che l’invettiva di Darmanin è incauta in termini di relazioni bilaterali, inutilmente offensiva e decisamente pretestuosa.

Eugenio Palazzini