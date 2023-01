Roma, 31 gen – Il premier Giorgia Meloni interviene sulle autonomie e lo fa quasi a gamba tesa, come riporta Tgcom24. Il presidente del Consiglio nasconde poco, in questo senso, le fratture interne alla maggioranza.

Meloni sulle autonomie: “Noi vogliamo unire l’Italia”

Il ddl autonomia arriva all’esamte precedente al Consiglio dei Ministri, ma le tensioni della maggioranza sul tema non sembrano stemperarsi. Meloni sulle autonomie sembra molto netta e dichiara: “Noi vogliamo unire l’Italia e non ci rassegniamo all’idea che ci siano territori e servizi di serie A e di serie B”. Dalla Lega, dal canto loro, replicano: “Vogliamo la stessa cosa ma all’insegna di efficienza e autonomia”. Il presidente del Consiglio si trova in una posizione complicata, un fatto che si evidenzia anche con il fatto di non aver mai citato direttamente la parola “autonomia”, di fronte a 7mila sindaci, durante la presentazione del progetto Polis di Poste italiane. Nei giorni scorsi un centinaio di costoro, tutti meridionali, avevano scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per chiedere lo stop al provvedimento.

Giorgia Meloni non molla il punto: “Vogliamo una sola Italia con servizi e diritti uguali per tutti. Una sola Italia in cui lo Stato e le sue articolazioni si mettono al servizio dei cittadini, nella quale nessuno possa sentirsi escluso o figlio di un Dio minore, che lavora insieme per essere più moderna e sostenibile”. Poi aggiunge: “Questa Nazione ha bisogno della responsabilità della sua classe dirigente. Bisogna remare tutti nella stessa direzione”.

Le opposizioni

Sulle divisioni della maggioranza, ovviamente, prova a marciare l’opposizione. Il leader del M5s Giuseppe Conte, in particolare, insiste sul tema, e parlando della Meloni dichiara che “forse si è distratta e non si è accorta che il suo Governo sta lavorando già da settimane a un progetto per spaccare il Paese in due”. Addirittura il dibattito tra FdI e Lega rischia di far fare la figura dei patrioti perfino ai piddini. Così Elly Schlein ci prova a modo suo: “Ci opporremo con forza a ogni tipo di taglio e privatizzazione della sanità pubblica e alla regionalizzazione della scuola di Valditara. Noi siamo quelli che non ci stanno a fare le scuole di serie A e quelle di serie B. Il progetto di autonomia differenziata di Calderoli è inaccettabile”.

Alberto Celletti