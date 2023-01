Il legale dei due attori, Solomon Gresen, afferma che i danni psicologici sono continuati nel tempo. «Le immagini di nudo di minori sono illegali e non dovrebbero essere esposte», ha spiegato Gresen rilasciando un’intervista. «Erano bambini molto giovani e ingenui negli anni ’60. Non riuscivo a comprendere cosa sarebbe potuto accadere», conclude. Per ora Paramount non ha commentato la notizia. Ma dà da pensare una rivelazione della rivista Variety, che ricorda come, nel 2018, Olivia Hussey avesse difeso la scena di nudo in Romeo e Giulietta. «Era necessaria per il film», spiegò l’attrice. «Nel bel mezzo delle riprese, ho completamente dimenticato di non avere vestiti addosso». Una «strana» conversione (e per niente gratuita) sulla via di Damasco, o del MeToo.

Cristina Gauri