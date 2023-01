Roma, 4 gen — Capodanno col botto, anzi con molteplici botti in Germania, dove branchi di «risorse» di boldriniana memoria hanno messo a ferro e fuoco le città del Paese, con particolare riguardo a Berlino. Nella capitale tedesca la polizia si è infatti ritrovata a dover condurre la bellezza di 1.700 interventi per atti di vandalismo, subendo attacchi «in maniera massiccia con lancio di petardi» da parte dei fratelli migranti, che manifestavano in tal modo la riconoscenza per essere stati accolti in terra europea. Lo riporta La Verità.

Capodanno a Berlino, gli immigrati mettono a ferro e a fuoco la città

Il bilancio è di 15 pompieri feriti. Il capo dei vigili Karsten Homrighausen si è dichiarato «basito dalla quantità e dall’intensità degli attacchi», del tutto gratuiti e immotivati, «al nostro personale». Nemmeno per le ambulanze e relativo personale medico a bordo è stata una notte tranquilla: non tanto per i numerosi feriti da trasportare, quanto per le sistematiche, feroci aggressioni da parte di branchi di immigrati, che a volto coperto puntavano pistole e lanciavano casse di birra e estintori contro i mezzi di soccorso. Numerosi anche i casi di saccheggio.

I politici di sinistra coprono gli allogeni

Mike Hikel, il sindaco (socialdemocratico) del distretto berlinese di Neukölln (dove si è registrato il maggior numero di atti di vandalismo) parla di «scene da guerra civile»: «i soccorritori sono stati vittime di imboscate e di attacchi deliberati: un comportamento altamente criminale». Quando però gli viene chiesto di attribuire una responsabilità ai disordini, dal momento che Neukölln è una zona ad alta concentrazione di immigrati, Hikel glissa in maniera vergognosa. «Non si può generalizzare», tenta di arrampicarsi sugli specchi, «perché ci sono anche tante altre persone di origine straniera che hanno festeggiato in maniera pacifica». Herbert Reul (Cdu), ministro dell’Interno nel Land della Renania settentrionale e della Vestfalia, vuota invece il sacco sulle origini dei delinquenti di Capodanno: «Gli atti di vandalismo sono stati opera per la maggior parte di uomini giovani che agivano in gruppo, spesso di origine immigrata».

L’unico a emettere un giudizio ben più tranchan è Ahmad Mansour, psicologo ed esperto di immigrazione: «Finora nessun politico ha avuto il coraggio di dire che gli autori erano perlopiù immigrati e che qui abbiamo un problema di integrazione», ha dichiarato, sottolineando che gli immigrati delinquenti «sono individui che rifiutano il nostro Stato di diritto, considerandolo debole». Nonostante ciò, «molti politici faticano ad addossar loro qualsiasi responsabilità, trattandoli invece come vittime a prescindere. Al contrario, sono proprio gli immigrati che hanno l’obbligo di integrarsi nella nostra società». E conclude: «chi attacca i poliziotti, attacca lo Stato di diritto, e si brucia così il proprio diritto di soggiorno». Vallo a dire al sindaco di Neukölln.

Cristina Gauri