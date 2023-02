Roma, 6 feb – A Milano apre ufficialmente il “registro trans” previsto dal Comune guidato da Giuseppe Sala, come peraltro preannunciato già nella primavera scorsa. Un passo deciso verso il cambiamento “a sentimento” del proprio genere di appartenenza, e con una semplicissima scrittura.

Cambiare “genere di elezione” con un’iscrizione: così Milano apre il registro trans

Il registro per cambiare genere, anche per le persone cosiddette “non binarie”. Un documento che era stato scritto e approvato dall’aula di Palazzo Marino già a maggio scorso. Ora il Comune di Milano apre “ufficialmente” al registro trans, come si può sintetizzare l’ultima brillantissima trovata in salsa Lgbt. Sarà il primo caso introdotto in Italia da un’amministrazione comunale. Secondo le stime non esattamente “neutre” (si fa per dire) di Repubblica, ci potrebbero fino a mille persone a fruire della presunta svolta tanto invocata dai progressisti dem nel Paese. Nonostante le proteste, insomma, l’universo trans marcia a vele spiegate nell’imporre i suoi diktat.

La stampa progressista non manca di insistere sulla propaganda

Repubblica pensa bene di cogliere la palla al balzo e non soltanto di riportare la notizia, ma anche di cominciare con un po’ di “sana” narrazione arcobalenata, citando la storia di un novello diciassettenne che – come molti emersi curiosamente negli ultimi anni – è già certo della sua natura non binaria ed è – ovviamente – “felicissimo” della svolta intrapresa nel capoluogo milanese. Quanto ai rischi incredibili di un percorso istituzionale di questo tipo, ovviamente, nessuna menzione. Nonostante negli ultimi anni si siano moltiplicati.

Alberto Celletti