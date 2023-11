Netanyahu: “Non riusciamo a ridurre vittime civili”. Grazie Benjamin, ce ne eravamo accorti

Roma, 17 nov – Benjamin Netanyahu ha voglia di scherzare, forse. Oppure di prendere in giro. Oppure – ancora – è tremendamente ingenuo, ma è un’ipotesi che aggiungiamo solo per completezza. La più probabile delle opzioni resta la solita: l’impossibilità di negare il massacro a Gaza e il tentativo – piuttosto goffo – di deviare dalla realtà. Come quella riportata anche su Tgcom24, in cui il premier israeliano è praticamente costretto a concentrarsi sui dati – clamorosi – riguardanti le vittime civili sulla Striscia.

Netanyahu: “Non riusciamo a ridurre le vittime civili”. La penosa arrampicata sugli specchi

Israele “sta facendo tutto il possibile per tenere i civili lontani dal pericolo” mentre, per carità “combatte Hamas” e soltanto Hamas a Gaza (sia chiaro!) lanciando olantini che li avvertono di fuggire (un gesto chiaramente riparatore), ma i suoi tentativi di ridurre al minimo le vittime “non hanno avuto successo”. È Benjamin Netanyahu a parlare.Stranamente, i volantini non riparano dai missili, qualcosa davvero di sconvolgente.

Grazie Benjamin, ce ne eravamo accorti

Non c’era bisogno del mea culpa cammuffato da questo bizzarro e obiettivamente ridicolo “noi avvisiamo, se poi loro muoiono…”. La sproporzione tra l’attacco di Hamas del 7 ottobre scorso e tutto ciò che è accaduto successivamente, con Gaza bombardata indiscriminatamente e quotidianamente, facendo un numero di vittime che ormai supera abbondantemente le 10mila, era già abbastanza evidente. Tanto è che questa continua ed ossessiva comunicazione di Tel Aviv sui membri di Hamas uccisi e sugli obiettivi militari stonava decisamente. Non era credibile, a meno di non volersi imporre a tutti i costi di farlo. Dunque, grazie Benjamin, per la – sinceramente penosa – arrampicata sugli specchi.

Aurelio Del Monte