A Milano la prima edizione del premio giornalistico dedicato ad Almerigo Grilz

Roma, 15 mag – Ad un anno dal suo lancio nel 2023 arrivano gli appuntamenti finali del premio giornalistico Almerigo Grilz, dedicato alla memoria del reporter triestino primo giornalista italiano a cadere in un teatro di guerra dal 1945, assassinato il 19 maggio 1987 in Mozambico nella provincia di Sofala. Il premio è rivolto a tutti quei giovani che, con coraggio e dedizione, desiderano raccontare il mondo in presa diretta. Le candidature inviate rappresentano più di trenta giornalisti con un’età al di sotto dei quarant’anni che collaborano con le più importanti testate nazionali e internazionali.

Gli appuntamenti nel ricordo di Almerigo Grilz

Nonostante le ultime polemiche scoppiate in merito alla figura di Grilz, sulle quali varie associazioni, tra cui l’Anpi si sono fiondate alla guisa di avvoltoi per infangare la memoria del giornalista solo in relazione alla sua militanza giovanile nel Fronte della Gioventù di Trieste, il prossimo lunedì 20 maggio si terrà a Milano la cerimonia di premiazione. La giornata inizierà alle ore 12 presso il 39° piano di Palazzo Lombardia per la conferenza stampa di presentazione del Premio che vedrà la partecipazione di figure come Toni Capuozzo, Gian Micalessin, Fausto Biloslavo e l’assessore alla cultura di Regione Lombardia. Alle ore 13 si aprirà l’inaugurazione della mostra Gli Occhi della Guerra, un’esposizione multimediale composta di testi, fotografie e video di Almerigo Grilz, Fausto Biloslavo e Gian Micalessin.Il tutto si concluderà alle ore 19 presso il Teatro dell’Arte in Triennale di Milano per la cerimonia di premiazione dei giovani giornalisti.

Per un giornalismo libero e coraggioso

Appuntamenti importanti che sottolineano la dedizione dell’Associazione Amici di Almerigo, di cui il Premio è la prima e principale attività, nell’amore per il giornalismo, l’arte e la cultura. Una rassegna che vuole ricordare la figura giornalistico di Almerigo Grilz come precursore della multimedialità in aree di crisi e che sostiene l’importanza di un giornalismo libero e coraggioso in linea con la passione che Almerigo ha sempre dimostrato nel suo lavoro.

Andrea Grieco